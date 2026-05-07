今週は「わがマチの寄り道スポット」と題して、北海道内各地のお出かけにおすすめの場所を紹介します。



きょうは利尻富士を望む喫茶店です。



（カフェ・キラ 上野史和さん）「ぼくが一番好きなのは４月・５月。新しい緑、まだ雪が残っている山、この景色がすごくきれいです」

店内から望むのは、利尻富士とも呼ばれる名峰・利尻山。



稚内の市街地からおよそ３０分の牧草地に佇む喫茶店です。



お客さんはコーヒーとともに絶景を楽しみます。

（常連客）「季節ごとに牧草地の色が変わって。１年の巡りを感じる、ここにいると」



（カフェ・キラ 上野史和さん）「特に天気がいい日の利尻富士を望む景色は最高。常に癒されていました」



そう語るのは店主の上野さんです。



上野さんは店と景色にほれ込み、常連客として通っていました。



その後、閉店の話を聞き、２０２１年に前の所有者から店を引き継ぎました。



店内は５年前のままですが、メニューは工夫を重ねているといいます。



（カフェ・キラ 上野史和さん）「いま半分くらいが自家焙煎に移行していまして、焙煎したほうが香りが際立つ部分がありますし、少しでも香りのフレッシュな部分をお客様に味わっていただけたらいいなと思っています」

店の魅力はほかにもー



（カフェ・キラ 上野史和さん）「においします。こちらはグレープフルーツ」



（来店客）「あー、いいにおいです」



（カフェ・キラ 上野史和さん）「やけどしないように気を付けてくださいね」



店内には上野さんが作った２０種類以上のキャンドルが並びます。



タイからやって来たというお客さんはー



（タイからの来店客）「買っちゃいました。タイに持って帰っていいにおいを楽しみます」

夕焼けに染まる利尻富士。



店内では毎日キャンドルがともります。



（カフェ・キラ 上野史和さん）「キャンドルの魅力自体はやっぱり夕暮れ以降、暗い時間に見ていただくのがぴったりなので」



オレンジ色に輝く利尻富士とキャンドルの柔らかなあかりが織りなす幻想的な空間があらわれます。



（カフェ・キラ 上野史和さん）「ゆったりして過ごしてもらえる時間を提供したいと思っておりますし、いろんなお客様からこれからもずっとこの店であってほしいと言ってもらえているので、ここを守っていきたい」



穏やかに流れる時間と美しい景色。



癒やしを与えてくれる喫茶店です。