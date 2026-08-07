STVニュース北海道
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特定少年に無期懲役は道内初「行為責任を重視した判決」弁護側は控訴を協議し判断へ 江別集団暴行死
「被害者への暴力はもはや理不尽以外の何物でもない」北海道江別市で２０２４年１０月、男子大学生が集団暴行を受け死亡した事件の裁判で、当時１８歳…
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【コンサドーレ】5年ぶりの開幕戦勝利へ！川井監督「これが本当に『ホーム開幕戦』、かっこいい素晴らしいファン・サポーターが声援を送ってくれる」
シーズン移行に伴い、8日(土)開幕するJ2リーグ。2021年以来のJ1復帰を目指す北海道コンサドーレ札幌は、きょう、開幕戦前最後の練…
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３シーズンぶりのJ1昇格へ コンサドーレが“前日練習” シーズン移行で８日に開幕 北海道
シーズン移行に伴い、８月８日に開幕するＪ２リーグ。開幕戦を５年ぶりにホームで迎えるコンサドーレが、７日に本番前最後の…
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北海道の魅力を凝縮！“大ほっかいどう祭”始まる 道内自治体など６５ブース グルメや観光を満喫
北海道の魅力をぎゅっと詰め込んだ「大ほっかいどう祭」が、８月７日から３日間、道庁赤れんがガーデンで開催されています。（友保記者）「きょ…
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【解説】被告５人の判決の差 暴行回数や死亡への関与程度 道内初の特定少年に無期懲役…江別集団暴行
８月７日、特定少年の川口被告に無期懲役が、当時１７歳の少年に懲役３０年が言い渡されました。いずれも検察の求刑通りという結果になりました。そも…
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「おい、待て」と声かけられ 10歳の女の子が頭を叩かれる 警察が男の行方を追う 北海道苫小牧市
北海道苫小牧市で、１０歳の女の子が２０歳くらいの男に手をつかまれたうえ、頭を叩かれる暴行を受けました。警察が男の行方を追っています。苫小牧市…
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【解説】お盆にも真夏日予想 今後の道内の気温推移は… 気温差による体調管理にも注意 北海道
８月７日の北海道内は７地点で猛暑日となるなど各地で気温が上昇し、札幌をはじめ道内各地で２０２６年で一番の暑さとなりました。札幌は７日は最高気…
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釧路駅の信号機トラブル…原因はレールのサビ 列車6本が運休 JR北海道
2026年8月7日午前7時前にJR釧路駅構内で起きた信号機の不具合は、レールのサビが原因だったことが分かりました。釧路駅構内では午前7時前、信号…
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「住民に寄り添った支援を」 被災の熊本県に道職員を派遣 被害受けた住宅の調査へ 北海道
熊本県で最大震度７を観測した地震の被災者を支援するため、道の職員が派遣されることになり、８月７日に出発式が行われました。（鈴木知事）「復旧復…
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新千歳空港にシェアオフィス アルコール類やスナックも「新しい空港の使い方…利用してほしい」
新千歳空港でラウンジ機能を備えたシェアオフィスが８月７日にオープンしました。ラピダスの進出による半導体関連企業の利用も見込まれています…
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札樽道の橋脚に乗用車が衝突 58歳の男性運転手が死亡 国道５号と新川通の交差点 札幌市西区
札幌市西区で８月７日朝、乗用車が札樽道の橋脚に衝突する事故があり、乗用車を運転していた５０代の男性が死亡しました。事故があったのは、札幌市西…
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またクマが作物を食い荒らす トウモロコシ１００本の被害 市内でニンジン１７００本の食害も…函館市
北海道函館市の畑でクマによる食害がありました。トウモロコシおよそ１００本が食い荒らされていたということです。（奥山記者）「かなりの本数のトウ…
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「地獄行ったらこんな感じ」道内各地で今年一番の暑さ ７地点で猛暑日…道内初熱中症警戒アラートも
８月７日の北海道内は７地点で猛暑日となるなど各地で気温が上昇し、札幌をはじめ道内各地で２０２６年で一番の暑さとなりました。そんな暑さのなか、…
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「共犯者に指示し暴行誘引」主犯格の男に無期懲役の判決 当事17歳の少年は懲役30年の判決 江別
北海道江別市で２０２４年１０月、男子大学生が男女６人から集団暴行を受け死亡した事件で、札幌地裁は８月７日、主犯格の男に無期懲役の判決を言い渡…
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【判決理由】「もはや理不尽以外のなにものでもない」“主犯格”特定少年に無期懲役の判決 札幌地裁
北海道江別市で2024年10月、当時20歳の男子大学生が男女6人から集団暴行を受け死亡した事件で、“主犯格”とされる川口侑斗被告（当時18）に対し、8月…
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【速報】“主犯格”の特定少年・川口侑斗被告に「無期懲役」の判決 江別大学生暴行死 札幌地裁
北海道江別市で2024年10月、当時20歳の男子大学生が男女6人から集団暴行を受け死亡した事件で、“主犯格”とされる川口侑斗被告（当時18）に対し、8月…
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JR釧路駅で列車発着できず お盆前の帰省客に影響 信号機不具合で混乱…復旧めど立たず JR北海道
ＪＲ釧路駅構内で８月７日朝、信号機に不具合が発生し、一時、列車の発着ができなくなりました。お盆シーズンを前に帰省客にも影響が及んでいま…
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津別で２日連続「猛暑日」に 札幌もことし１番の暑さ 熱中症に厳重な警戒を 北海道
北海道内は８月７日も各地で気温が上昇し、津別などで３５℃を超えるなど２日連続の猛暑日となっています。熱中症には厳重な警戒が必要です。午前１１…
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「運転手の意識ないようだ」乗用車が札樽道の橋脚に衝突 運転手の男性が意識不明 国道5号・札幌
８月７日朝早く、札幌市西区で乗用車が札樽道の橋脚に衝突する事故があり、乗用車を運転していた５０代の男性が意識不明の重体となっています。事故が…
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【速報】信号トラブルで全ての列車が発車できず JR釧路駅 北海道
2026年8月7日午前6時53分ごろ、根室線釧路駅構内で信号機に不具合が発生し、釧路駅から全ての列車が出発できない状態になっています。また、この影響…