STVニュース北海道

札樽道の橋脚に乗用車が衝突 58歳の男性運転手が死亡 国道５号と新川通の交差点 札幌市西区

札幌市西区で８月７日朝、乗用車が札樽道の橋脚に衝突する事故があり、乗用車を運転していた５０代の男性が死亡しました。事故があったのは、札幌市西…