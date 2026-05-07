マユリカ阪本、所属バンド脱退＆グループ一時活動休止に謝罪「急なご報告になりすみません」「残り二回盛り上がっていくで!!」
お笑いコンビ・マユリカの阪本が7日、自身のXを更新。所属するバンドを脱退、グループも一時活動休止するにあたってファンにメッセージを送った。
【Xより】ジュースごくごく倶楽部の「ご報告」【全文】
大阪で活動する芸人6人で結成したバンド・ジュースごくごく倶楽部が7日、公式SNSで音楽フェス『メトロック 2026』16日の東京公演への出演を最後に、ボーカルを務めるジンジャエール阪本（マユリカ・阪本）の脱退と、グループが一時活動休止することを発表した。
バンドは2020年に大阪で結成。メンバーは、ジンジャエール阪本（ボーカル・語り／マユリカ・坂本）、愛コーラ（ボーカル／山崎おしるこ※崎＝たつさき）、堂前タオル（ベース／ロングコートダディ・堂前透）、ポイズン反町（ドラム／シカゴ実業・山本プロ野球）、辻クラシック（ギター／ニッポンの社長・辻皓平）、あたし（キーボード／滝音・さすけ）から成る。
阪本はバンド公式アカウントの投稿を引用し「急なご報告になりすみません。 残り二回盛り上がっていくで!!」と伝えた。
9日に大阪で「ごっくんロールフェス2026〜人間革命倶楽部Aチーム〜」に出演、16日に東京で『メトロック 2026』への出演を予定している。
【Xより】ジュースごくごく倶楽部の「ご報告」【全文】
大阪で活動する芸人6人で結成したバンド・ジュースごくごく倶楽部が7日、公式SNSで音楽フェス『メトロック 2026』16日の東京公演への出演を最後に、ボーカルを務めるジンジャエール阪本（マユリカ・阪本）の脱退と、グループが一時活動休止することを発表した。
阪本はバンド公式アカウントの投稿を引用し「急なご報告になりすみません。 残り二回盛り上がっていくで!!」と伝えた。
9日に大阪で「ごっくんロールフェス2026〜人間革命倶楽部Aチーム〜」に出演、16日に東京で『メトロック 2026』への出演を予定している。