永野、スポーツ選手への毒舌から一転「監督やりたい！」おふざけなしの野望を語る

世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

5月5日（火）に放送された同番組で永野は、「態度がさ、悪すぎるよね！」「応援しがいがない！」とスポーツ選手を批判。マイナスイメージからスポーツにハマれずにいたが、その態度が一変し…。

【映像】“永野JAPAN”監督永野、ベンチコート姿で華麗に登場し…

今回は、男性会社員（24歳）の「スポーツを楽しめない自分にひっかかります」という投稿をもとにトークが展開された。家族や友達が出場しているならまだしも、実際にプレーしている選手は結局は他人であるため、この男性はスポーツに熱狂的になれないのだそう。

永野も同じく、スポーツを楽しめない派。プレーよりも選手の人となりを大事にしている永野は、メディアで見る選手たちから謙虚さや応援してもらった感謝を感じられないらしく、「態度がさ、悪すぎるよね！」「応援しがいがない！」と主張した。

そんなマイナスイメージからスポーツを楽しめない永野だが、自分がBOOKOFFを愛するように、他の人たちもスポーツが好きだとわかると納得。プロサッカー選手のなかに永野ファンがたくさんいると知ると嬉しくなり、「俺、好きな人（＝永野ファンの選手）を応援する。全力で！」と宣言した。

この流れでくるま（令和ロマン）が、「監督とかやらせたくない？永野JAPANみたいな」と提案し、三谷紬アナウンサーも「見たい見たい！」とはしゃぐと、永野もノリノリに。「真剣におふざけなしで、それぞれ（くるまと自分で）サッカーチーム作ろう！」「マジでくるまと試合したぁい！」と語る永野は、監督としてピッチに立つ自分を妄想し、くるまや三谷アナとともに笑い合った。