ゴツさと都会感を両立した“現実的SUV”

SUVを選ぶ際、最近では単純なスペック競争だけではなく、「普段の生活にどれだけ馴染むか」を重視する人が増えています。

燃費性能や走行性能はもちろんですが、価格とのバランスや積載性、装備内容まで含めて総合的に判断される時代になりました。

【画像】これが“一番安い”トヨタの新型「RAV4」です！ 画像を見る！（30枚以上）

そうしたなかで、トヨタの新型「RAV4」は、幅広いニーズに応えるモデルとして存在感を強めています。

今回はなかでも「Adventure」グレードを紹介していきます。

2025年12月にフルモデルチェンジを受けた6代目RAV4は、その後2026年3月にPHEVモデルが追加されたことで、ラインナップが完成しました。

すでに登場していたHEVモデルに加え、「Z（PHEV）」や「GR SPORT」といった個性の異なる仕様がそろったことで、ユーザーは用途や予算に応じて選びやすくなっています。

そのなかでも特に現実的な選択肢として注目されているのが、「Adventure」です。シリーズの中で最も価格を抑えながらも、SUVらしい力強さと実用性をしっかり備えています。

ボディサイズは全長4620mm×全幅1880mm×全高1680mm、ホイールベース2690mmとなっており、街乗りでも扱いやすい一方で、室内空間には十分な余裕があります。大きすぎず小さすぎない絶妙なサイズ感で、ファミリーカーとしても使いやすい印象です。

外観はアウトドアテイストを強めたデザインが特徴で、専用ラジエーターグリルやスキッドプレート、大型ホイールアーチモールなどによって、SUVらしいタフさが強調されています。

18インチのマットグレー塗装ホイールも採用されており、都会的な雰囲気と無骨さを両立しています。

インテリアはブラックを基調としながら、専用カラー「ミネラル」がアクセントとして加えられています。

派手すぎない落ち着いた空間ですが、質感にはしっかりこだわりが感じられます。シートには合成皮革が使われ、運転席と助手席には温熱シートとベンチレーション機能を装備。季節を問わず快適に過ごせる点も魅力です。

また、水平基調のインストルメントパネルによって視認性が高められており、「アイランドアーキテクチャ」と呼ばれる操作系レイアウトにより、運転中でも自然に操作しやすい設計となっています。

12.9インチのディスプレイオーディオも標準装備されているため、日常での使い勝手はかなり高いといえるでしょう。

一方で、上位モデルに搭載されるエレクトロシフトマチックやカラーヘッドアップディスプレイ、デジタルインナーミラーなどは省略されています。

ただ、そのぶん価格を抑えつつ、本当に必要な装備を中心にまとめられている点がAdventureの大きな特徴です。

荷室容量は最大749リットルを確保しており、9.5インチのゴルフバッグを4個積載可能です。

さらに後席を倒せば奥行きは1805mmに達するため、キャンプ用品の積み込みや車中泊にも対応できます。アウトドア需要が高まるなか、この積載性能はかなり魅力的です。

パワートレインには2.5リッターのハイブリッドシステムを採用し、システム最高出力は240PSを発揮します。

駆動方式はE-Four（電気式4WD）となっており、悪天候や雪道でも安定感のある走りが期待できます。

WLTCモード燃費は22.9km／Lで、RAV4シリーズの中ではもっとも低燃費な仕様です。PHEVモデルほどの圧倒的パワーはありませんが、日常使いでは十分以上の性能といえます。

安全装備も充実しており、「Arene」を基盤とした最新のトヨタセーフティセンスを搭載。

3Dビュー付きパノラミックビューモニターも用意されているため、駐車時や狭い道での安心感も高められています。

価格（消費税込み）は450万円で、最上級のGR SPORTが630万円であることを考えると、その差は180万円あります。

装備と価格のバランスを重視する人にとって、Adventureはかなり魅力的な存在といえるでしょう。

ネット上でも、「これくらいの装備が一番ちょうどいい」「PHEVまでは必要ない人には最適」「ラインナップのなかで一番好きかも」「見た目がかなりカッコいい」「燃費22.9km／Lは魅力」「アウトドア用途にぴったり」「装備を削りすぎていないのが良い」「価格が現実的で安心した」「普段使いならAdventureで十分」という声が見られ、実用性の高さを評価する意見が集まっていました。