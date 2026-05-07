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「頑張れば家が買える」「普通に働けば家族と幸せに暮らせる」--そのアメリカの約束が、静かに崩れ落ちている。



夢の国で何が起きているのか

一軒家を持ち、家族と笑顔で暮らす。かつて「アメリカンドリーム」と呼ばれたその姿は、もはや遠い昔話になりつつある。この動画で、パジメ氏とスティーブン氏が語り合ったのは、そんなアメリカのシビアな今だ。

家賃は上がる。物価は上がる。医療費も保険料も上がる。しかし、給料は上がらない。お金の価値は下がり続ける。この"逆風の方程式"が、アメリカで「普通に生きること」を無理ゲーにしている。



笑えるけど、笑えない--リアルなアメリカ生活

対談は笑いに包まれながらも、どこか切実だ。スティーブン氏が出題する「アメリカ人あるある」クイズには、物に寄りかかる癖やスペースを広く取る文化が登場し、会話が弾む。

しかしその裏に、じわじわと迫る生活コストの重さがある。パジメ氏は「愛車を守るために一番高いガソリンを入れている」と語り、さらに「夏なのに車の暖房が切れなくて地獄だった」というトラブルも明かす。思わず笑ってしまうエピソードだが、その根底には車の維持費すらシビアな計算が必要な現実がある。



動画のクライマックスで、パジメ氏はぽつりとこぼした。

「昔のアメリカンドリームは、もうないですよ」

するとスティーブン氏が即座に断言する。

「今は、アメリカンナイトメアですよ」

この一言が、すべてを表している。生活の苦しさからアメリカを離れ、日本やタイへの移住を真剣に考える人が増えているという事実は、もはや「夢の国」という言葉が遠い過去のものになりつつあることを物語る。