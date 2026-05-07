約束された“いい音”。ソニーの超プレミアムヘッドホン「1000X The ColleXion」画像がリーク
噂と期待が混じりあうソニーの超プレミア新型ヘッドホン「Sony 1000X The ColleXion」。どれほどプレミアかというと、常に世の中のヘッドホン最高峰クラスに位置するWH-1000XM6の上をいくほど。
ネタ元のDealabsの署名リーカーBillbil-Kunが、1000X The ColleXionの製品画像らしきものを公開。Redditユーザーがリーク画像を入手したのだとか。
⚠️ UPDATE ⚠️- billbil-kun (@billbil_kun) May 4, 2026
Thanks to our detailed specs description, a Reddit member managed to spot leaked images of Sony’s 1000X The ColleXion headphones
See our updated post for more details about new Sony Headphoneshttps://t.co/5pqtXqWOgJ pic.twitter.com/1eMrfH0y58
デザインはソニーらしい洗練されたシンプルかつモダンな印象。
ついに画像が出たか！と思いつつ、驚くのは噂されるその価格です。
価格はAirPods Max 2超え
1000X The ColleXion、超プレミアヘッドホンだけあってリークされた価格はなんと649ドル。日本円でざっと10万円！
同じく超プレミア層に位置するAppleのAirPods Max 2が549ドルなので、ドル比較では1000X The ColleXionの方が100ドルも高くなることに。
AirPods Max 2は日本で8万9800円（税込）、ドル円事情を考えても日本市場では1000X The ColleXionは10万円前後が妥当ですね。10万円を切ったら拍手ですよ。
もう「いい音」は前提
これだけの価格となれば、当然音はいい。よくなくちゃだめ。そもそもWH-1000XM6がいいので、その上なら悪いはずがない。
Billbil-Kunのリークによれば、1000X The ColleXionはDSEE Ultimateに対応。これはソニー独自のAI技術を使った、微細な音まで再現する高音質技術。サウンドのAIアップスケーリングです。
スタジオ品質のサウンドと、ヘッドホン装着者の頭の動きにあわせた360度空間サウンドに対応。
ANCはあって当然ですが、搭載された12のマイクがかつてないほどノイズをブロックするといいます。マイクの数だけでも、AirPods Max 2より4つ多いというね。
バッテリー持ちはANCありで24時間。
リークによれば「発表は5月19日」説が濃厚。今年のヘッドホンナンバーワン決定戦は激戦です。ヘッドホンという山には頂上がないのかもしれませんね…。
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