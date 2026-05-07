Image: Raymond Wong / Gizmodo US 画像はWH-1000XM6

噂と期待が混じりあうソニーの超プレミア新型ヘッドホン「Sony 1000X The ColleXion」。どれほどプレミアかというと、常に世の中のヘッドホン最高峰クラスに位置するWH-1000XM6の上をいくほど。

ネタ元のDealabsの署名リーカーBillbil-Kunが、1000X The ColleXionの製品画像らしきものを公開。Redditユーザーがリーク画像を入手したのだとか。

⚠️ UPDATE ⚠️



Thanks to our detailed specs description, a Reddit member managed to spot leaked images of Sony’s 1000X The ColleXion headphones



See our updated post for more details about new Sony Headphoneshttps://t.co/5pqtXqWOgJ pic.twitter.com/1eMrfH0y58 - billbil-kun (@billbil_kun) May 4, 2026

デザインはソニーらしい洗練されたシンプルかつモダンな印象。

ついに画像が出たか！と思いつつ、驚くのは噂されるその価格です。

価格はAirPods Max 2超え

1000X The ColleXion、超プレミアヘッドホンだけあってリークされた価格はなんと649ドル。日本円でざっと10万円！

同じく超プレミア層に位置するAppleのAirPods Max 2が549ドルなので、ドル比較では1000X The ColleXionの方が100ドルも高くなることに。

AirPods Max 2は日本で8万9800円（税込）、ドル円事情を考えても日本市場では1000X The ColleXionは10万円前後が妥当ですね。10万円を切ったら拍手ですよ。

もう「いい音」は前提

これだけの価格となれば、当然音はいい。よくなくちゃだめ。そもそもWH-1000XM6がいいので、その上なら悪いはずがない。

Billbil-Kunのリークによれば、1000X The ColleXionはDSEE Ultimateに対応。これはソニー独自のAI技術を使った、微細な音まで再現する高音質技術。サウンドのAIアップスケーリングです。

スタジオ品質のサウンドと、ヘッドホン装着者の頭の動きにあわせた360度空間サウンドに対応。

ANCはあって当然ですが、搭載された12のマイクがかつてないほどノイズをブロックするといいます。マイクの数だけでも、AirPods Max 2より4つ多いというね。

バッテリー持ちはANCありで24時間。

リークによれば「発表は5月19日」説が濃厚。今年のヘッドホンナンバーワン決定戦は激戦です。ヘッドホンという山には頂上がないのかもしれませんね…。