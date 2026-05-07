お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一が、高校入学祝いに買ってもらったという腕時計を披露。かつて大流行した「超おしゃれ」なデジタルウォッチに同世代芸人たちが大興奮した。

【映像】濱家が買ってもらったエモすぎる腕時計

5月6日放送のテレビ朝日系バラエティー番組 『かまいガチ』では、お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一 山内健司がMCを務め、80年代生まれの“同世代”芸人を集めて新企画「一番エモいの出そうぜ!」を開催。平成リバイバルブームにちなみ、ベタ過ぎず「あったな〜」と思えるいいラインの懐かしいものをプレゼンし、誰が一番「エモい」ポイントを集められるか競い合った。

メンバーは、80年生まれのアインシュタイン・河井ゆずる、81年生まれの山内、82年生まれのとにかく明るい安村、みなみかわ、83年生まれの濱家、85年生まれの相席スタート・山添寛の6人。

濱家は「僕、高校入学の時にうちの姉ちゃんから、入学祝いで買ってもらったもんなんですけど。高校上がるんやし、時計の1個ぐらい付けとき言うて、時計買ってもらったんすよ」と前置き。

そして「腕時計界のエモい」と言って、フリップを出すと一同は「うわあああ！うわーエモい！スプーンや！エモいや。スプーン！」と大興奮で、一斉に“エモい”ボタンを連発した。

濱家が紹介した『ALBA SPOON』は、1995年に発売され若者に大人気となったデジタルウォッチ。第1弾のモデルだけで売り上げ100万本超えという大ヒットを記録した。

安村は「憧れだったよ俺」と実物との対面に感激した様子を見せ、みなみかわも「これオシャレなのよ」と大はしゃぎ。

現物を見ながら「スプーンって青色のイメージやったなやっぱり」「俺は姉ちゃんからもらったこの、シルバーのやつやったんやけど」「超おしゃれ」と当時の思い出を口にし、皆で懐かしいアイテムとの再会を喜んだ。

（かまいガチ）