　7日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比3300円高の6万2850円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万2915.87円に対しては65.87円安。出来高は6万2825枚となっている。

　TOPIX先物期近は3851ポイントと前日比120.5ポイント高、現物終値比2.64ポイント安で推移。

○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 62850　　　　 +3300　　　 62825
日経225mini 　　　　　　 62860　　　　 +3305　　 1396715
TOPIX先物 　　　　　　　　3851　　　　+120.5　　　100801
JPX日経400先物　　　　　 35140　　　　 +1135　　　　6655
グロース指数先物　　　　　 773　　　　　 +17　　　　6106
東証REIT指数先物　　　　　1880　　　　　+5.5　　　　　50

株探ニュース