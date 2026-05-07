日経225先物：7日正午＝3300円高、6万2850円
7日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比3300円高の6万2850円と急騰。日経平均株価の前場現物終値6万2915.87円に対しては65.87円安。出来高は6万2825枚となっている。
TOPIX先物期近は3851ポイントと前日比120.5ポイント高、現物終値比2.64ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62850 +3300 62825
日経225mini 62860 +3305 1396715
TOPIX先物 3851 +120.5 100801
JPX日経400先物 35140 +1135 6655
グロース指数先物 773 +17 6106
東証REIT指数先物 1880 +5.5 50
株探ニュース
TOPIX先物期近は3851ポイントと前日比120.5ポイント高、現物終値比2.64ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 62850 +3300 62825
日経225mini 62860 +3305 1396715
TOPIX先物 3851 +120.5 100801
JPX日経400先物 35140 +1135 6655
グロース指数先物 773 +17 6106
東証REIT指数先物 1880 +5.5 50
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