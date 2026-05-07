ウテナからの発表です。

【映像】ウテナのX

「ウテナモイスチャーの広告に関するお詫びとご報告

この度、4月27日より展開の交通広告、ならびに5月1日公開のPR動画『潤い戦士モイスチャー』において、生成AIを用いた広告制作や、特定の既存作品との類似性について、多くのご意見を頂戴しております。

本件により、様々な方にご不快な思いやご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

お寄せいただいた多くのご指摘を真摯に受け止めるとともに、今回の表現が、既存の創作物の独自性や文化的背景に対する敬意を欠き、また既存作品を愛するファンの皆様の心情への配慮が不足していたことを深く反省しております。

つきましては、公式YouTubeの該当動画および関連するSNS投稿を削除いたします。掲出中の交通広告につきましても、順次撤去いたします。作業手配上、完了まで数日を要する見込みですが、速やかに対応してまいります。

本件は外部専門家を交えてリーガルチェックを重ねた上で公開に至りましたが、既存作品との類似性を含めたご指摘について、改めて専門家など第三者による指導を受けながら、関連する法規制などの点で問題がないかを確認してまいります。

また、今後は、法的ルールの遵守だけでなく、ご覧になる方への配慮を含めた表現に対するチェック体制を全面的に見直し、再発防止に努めてまいります。

改めまして、多くの方にご不快な思いをおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」

（『ABEMA NEWS』より）