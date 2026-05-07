東西を直線的に結んで時短

兵庫県は尼崎市内で工事を進めていた都市計画道路「園田西武庫線」のうち、延長約600mの藻川工区が2026年3月20日の15時に一般開放され、供用が開始されました。



どのような道路で、開通してどう便利になったのでしょうか。

園田西武庫線は、兵庫県西宮市と大阪府豊中市を結ぶ県道（府道）606号線を構成する道路で、国道2号、国道43号といった東西を結ぶ主要幹線道路を補完しつつ、大阪府と隣接する尼崎市北部の交通ネットワーク改善を掲げて事業が進められてきました。

【画像】超便利!? これが尼崎の新「川越えルート」です！ 画像で見る（9枚）

周辺は阪急電鉄の神戸線、伊丹線、JR福知山線（宝塚線）、山陽新幹線といった鉄道網が張り巡らされた地域で、区画整理された住宅街が多い地域です。

開通を迎えた藻川工区は、阪急神戸線の園田駅北側、尼崎市東園田町と尼崎市食満を結ぶ564mの区間です。幅員15m〜22mの2車線道路となっており、藻川を越える橋梁が設けられました。

これまで尼崎市北部では、藻川や猪名川があることから東西の移動ルートが乏しく、既存ルートでは伊丹経由の北回りで約10分、塚口まで下った南ルートで約8分かかる遠回りを余儀なくされていました。

藻川工区が開通したことで、直線的な東西の移動が可能になり、所要時間は約4分に短縮されます。

時短ルート確立によって交通が転換されれば、既存ルートの混雑緩和、歩行者や自転車の通行空間の確保といった効果を生み、尼崎市北部の交通ネットワークの改善に期待されています。

藻川工区に先駆けて、尼崎市御園と尼崎市塚口本町を結ぶ延長909mの「御園工区」が2025年3月23日に開通しており、開通後に行われた調査で南町4丁目交差点（西行き）の最大渋滞長が430mから50mに減少しています。

同様に渋滞が多発していた「ピッコロシアター南」交差点（西行き）の最大渋滞長も400mから90mに減少したと報告しており、園田西武庫線が全線開通したことで、これまで以上に交通ネットワークの円滑化が実現しそうです。

開通効果は尼崎市北部のみに限ったものではなく、名神高速 豊中ICから西宮・須磨方面、阪神高速11号池田線にアクセスできるほか、大阪を南北に結ぶ国道176号、府内を環状に結ぶ国道479号などにつながるため、兵庫県と大阪府の双方にとって物流や観光、生活の多方面で効果を発揮すると期待が寄せられています。