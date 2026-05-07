鹿島ジュニアユース所属のFW磯部怜夢

高円宮杯JFA U-18プレミアリーグの第6節が5月5日に行われ、昌平高校（埼玉）と鹿島アントラーズユースが対戦。

鹿島ユースが3-1で勝利を収めた。飛び級で出場したジュニアユース所属の中学3年生FW礒部怜夢（れん）が強烈ミドルで先制ゴールを挙げた。

試合が動いたのは前半28分。FW吉田湊海からの縦パスを受けた磯部がDFを引き付けながらうまく前を向いて抜け出すと、そのままエリア外から右足を振り抜いた。力強いシュートはゴール左隅へと突き刺さった。

磯部はこの4月で15歳になったばかりの中学3年生。ジュニアユースでは10番を背負う将来有望なタレントが、飛び級出場で特大のインパクトを残した。

そのパフォーマンスに対しては「えぇ……」「振り早いしシュートスピードやばすぎ」「当然のように飛び級が活躍する鹿島ユース」「中学3年生はおかしいですよ…」「恐ろしい」「鹿島の未来が明るすぎる」「JY世代のシュートじゃねえ」といった驚きのコメントがファンから寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）