◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日０―２阪神（６日・バンテリンドーム）

阪神・高橋遥人投手が球団では１９６６年のジーン・バッキー以来、６０年ぶりとなる３試合連続完封勝利を成し遂げた。ミスタータイガースの村山実と並ぶ２枚看板だったバッキーはどのような人物だったのか。

バッキーは５７年に米タイガース傘下マイナーでプロ生活をスタートさせたがメジャー昇格は出来ず、６２年３Ａハワイ・アイランダースでプレーした際に、阪神の入団テストを知り、受験して合格。３年目の６４年に２９勝で最多勝、防御率１位（１・８９）、そして外国人史上初の沢村賞を受賞するなど急成長した。

１９１センチと長いリーチを生かした厳しい内角攻めと外角へのナックルボールが武器で、時には右打者には横手、左打者には上手で投げるという器用さも持ち合わせていた。６５年６月２８日にはこの年から９連覇をスタートする巨人相手にノーヒットノーランを達成。これも戦後の外国人初の快挙だった。

６８年９月、優勝争いを演じていた巨人戦で王貞治への内角球から大乱闘となり、右手親指を骨折。翌６９年には近鉄に移籍したが０勝に終わり、そのまま引退。巨人戦は通算１７勝２３敗と負け越したが、通算１００勝は虎の助っ人史上最多だ。ユニホームを脱いだ後は故郷に戻り、高校の工業美術の教師を務めていた。

現役時代は甲子園近くの文化住宅に住み、球場にはバイクで通うなど虎党にも親しまれていた右腕だった。８２歳だった２０１９年９月に腹部大動脈瘤（りゅう）手術後の合併症のため、米ルイジアナ州で死去した。