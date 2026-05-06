WATWING八村倫太郎、こどもの日に幼少期ショット公開「小さい頃からイケメン」「ハンバーガー持ってるの愛らしい」の声
【モデルプレス＝2026/05/06】ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の八村倫太郎が5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】6人組グルメンバー「笑顔が変わらない」あどけない幼少期ショット
八村は「＃こどもの日」とハッシュタグを添え、自身の幼少期ショットを公開。スポーツウェア姿のあどけない八村が、ハンバーガーを顔の横に持って嬉しそうな笑顔を見せる自然体な1枚を披露している。
また、自身が主演を務める、9月公開予定の映画「ホーム スイート ホーム」の公式Xでも、さらに幼い頃の八村が赤いポロシャツを着て遊具で遊んでいる笑顔の姿が公開されている。
この投稿には「小さい頃からイケメン」「笑顔が変わらない」「面影ある」「可愛すぎる」「癒やされた」「ハンバーガー持ってるの愛らしい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】6人組グルメンバー「笑顔が変わらない」あどけない幼少期ショット
◆八村倫太郎、幼少期ショット公開
八村は「＃こどもの日」とハッシュタグを添え、自身の幼少期ショットを公開。スポーツウェア姿のあどけない八村が、ハンバーガーを顔の横に持って嬉しそうな笑顔を見せる自然体な1枚を披露している。
◆八村倫太郎の投稿に反響
この投稿には「小さい頃からイケメン」「笑顔が変わらない」「面影ある」「可愛すぎる」「癒やされた」「ハンバーガー持ってるの愛らしい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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