◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節 ＦＣ東京―千葉（６日・味の素スタジアム）

６月の北中米Ｗ杯で日本史上歴代最多５度目のＷ杯メンバー入りを目指すＦＣ東京の日本代表ＤＦ長友佑都（３９）が、６日の第１５節・千葉戦で、右ハムストリング肉離れのケガから約１か月半ぶりに復帰し、メンバー入り。後半２５分から投入され、９戦ぶりの出場を果たした。

長友は左サイドバックとして開幕から３月１４日の第６節・水戸戦まで全て先発出場。その水戸戦では前半２０分、相手クリアボールを処理しようとした直後に、スピードを落として座り込んだ。その後、担架でピッチから運び出され、同２２分に交代となった。担架で運び出される際には苦悶（くもん）の表情を浮かべ、深刻さを漂わせていた。

メンバー発表時に長友の名が呼ばれると、ＦＣ東京サポーターからの大きな拍手で会場がより一層に沸き、途中出場時にも万感の拍手が送られた。ファーストプレーで千葉ＭＦ姫野とのゴール前の競り合いに負け失点を許したが、積極的に高い位置を取ってボール運び、ペナルティーエリア手前からクロスを上げるなど好機を演出。ケガの影響はもうなさそうだ。

日本代表のＷ杯メンバー発表まで残り９日（１５日）。３９歳の鉄人が前人未到の記録に挑む。