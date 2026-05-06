開催：2026.5.6

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 9 - 0 [パイレーツ]

MLBの試合が6日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとパイレーツが対戦した。

Dバックスの先発投手はエデュアルド・ロドリゲス、対するパイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラーで試合は開始した。

1回裏、4番 エイドリアン・デルカスティーヨ 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでDバックス得点 ARI 1-0 PIT、5番 イルデマロ・バルガス 8球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 2-0 PIT

6回裏、8番 ガブリエル・モレノ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 3-0 PIT、1番 ヘラルド・ペルドモ 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 5-0 PIT、2番 ケテル・マルテ 7球目を打ってショートゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでDバックス得点 ARI 6-0 PIT、3番 コービン・キャロル 5球目を打ってライトへの犠牲フライでDバックス得点 ARI 7-0 PIT

8回裏、2番 ケテル・マルテ 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 8-0 PIT、4番 エイドリアン・デルカスティーヨ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 9-0 PIT

試合は9対0でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのエデュアルド・ロドリゲスで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はパイレーツのバッバ・チャンドラーで、ここまで1勝4敗0S。

ここまでDバックスは17勝17敗で4.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方パイレーツは19勝17敗で5.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-06 13:22:19 更新