宇多田ヒカル、「ちびまる子ちゃん」ED主題歌＆「綾鷹」CMソング「パッパパラダイス」本日リリース＋MV公開
宇多田ヒカルが、新曲「パッパパラダイス」を本日リリースした。
同曲は、アニメ「ちびまる子ちゃん」エンディング主題歌、そして「綾鷹」CMソングとしても起用されている。なお、6月24日には7インチアナログ盤のリリースが決定している。
さらに、新曲「パッパパラダイス」のMVも公開された。監督を務めたのは、「何色でもない花」「Gold 〜また逢う日まで〜」「Mine or Yours」などのMVも手掛けた映像作家・山田智和。宇多田ヒカルがタクシードライバーに扮し、様々な乗客との時間を収めたような作品には、田中泯、柄本時生、渋川清彦、浅野順子、KONOが出演している。
またリリースを記念して、Apple Musicのラジオ番組「J-Pop Now Radio」、Spotifyのポッドキャスト「New Music Wednesday [Podcast Edition]」にゲスト出演し、その模様が公開されている。Apple Musicでは最新シングル「パッパパラダイス」をドルビーアトモスによる空間オーディオで楽しめるので、ぜひチェックしていただきたい。
配信開始に際して、各対象ストアにて「パッパパラダイス」をダウンロード＆応募すると、抽選で計65名に「パッパパラダイス」オリジナル消しゴムをプレゼントするダウンロードキャンペーンもスタート。また、カラオケDAMでは宇多田ヒカル楽曲の歌唱キャンペーンが5月7日よりスタートしているので、ぜひ参加してほしい。
※「綾鷹」は、The Coca-Cola Companyの登録商標です。
◾️「パッパパラダイス」
2026年5月6日（水）リリース
プレオーダー：https://cp.digle.tokyo/utadahikaru/pappa_paradise/
▼ラジオ番組
・J-Pop Now Radio：https://apple.co/JPopNow
・New Music Wednesday [Podcast Edition]：https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DWYBDycFJuxRt?si=e8573dcbc1a14c31
▼7インチアナログ盤
2026年6月24日（水）リリース
予約：https://erj.lnk.to/DC3xdR
完全生産限定盤ESKL-6：2,500円（税込）
＜特典情報＞
Amazon.co.jp：メガジャケ
タワーレコード全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルマーカー/オレンジ（TOWER RECORDS ver.）
HMV全店（HMV&BOOKS online含む）：オリジナルマーカー/ピンク（HMV ver.）
楽天ブックス：オリジナルマーカー/パープル（楽天ブックス ver.）
Sony Music Shop：オリジナルマーカー/ライトブルー（Sony Music Shop ver.）
応援店：オリジナルマーカー/ライトグリーン（一般店特典 ver.）
◾️Utadaリマスター再発
2026年6月24日（水）発売
歌詞・対訳付
『エキソドス』(Exodus)
2LP：UIJY-75381/2／7,150円（税込）／180g重量盤
2LPカラー盤（クリアパープル）：PDJT-1072/3／7,150円（税込）／180g重量盤 ＊UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤
2CD：UICY-16479/80／5,500円（税込）＊SHM-CD仕様 ＊日本独自企画盤
予約：https://umj.lnk.to/Utada_Exodus
『ディス・イズ・ザ・ワン』(This Is The One)
LP：UIJY-75383／5,500円（税込）／180g重量盤
LPカラー盤（クリアピンク）：PDJT-1074／5,500円（税込）／180g重量盤 ＊UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤
2CD：UICY-16481/2／5,500円（税込）＊SHM-CD仕様 ＊日本独自企画盤
予約：https://umj.lnk.to/Utada_ThisIsTheOne
＜2LP、2LPカラー盤＞
SIDE 1
オープニング
OPENING
デヴィル・インサイド
DEVIL INSIDE
エキソドス ’04
EXODUS ’04
ザ・ワークアウト
THE WORKOUT
SIDE 2
イージー・ブリージー
EASY BREEZY
ティッピー・トウ
TIPPY TOE
ホテル・ロビー
HOTEL LOBBY
SIDE 3
アニマート
ANIMATO
クロスオーヴァー・インタールード
CROSSOVER INTERLUDE
クレムリン・ダスク
KREMLIN DUSK
SIDE 4
ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン
YOU MAKE ME WANT TO BE A MAN
ワンダー・バウト
WONDER ‘BOUT
レット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴ
LET ME GIVE YOU MY LOVE
アバウト・ミー
ABOUT ME
＜2CD＞
CD 1：リマスター・アルバム
オープニング
OPENING
デヴィル・インサイド
DEVIL INSIDE
エキソドス ’04
EXODUS ’04
ザ・ワークアウト
THE WORKOUT
イージー・ブリージー
EASY BREEZY
ティッピー・トウ
TIPPY TOE
07. ホテル・ロビー
HOTEL LOBBY
アニマート
ANIMATO
クロスオーヴァー・インタールード
CROSSOVER INTERLUDE
クレムリン・ダスク
KREMLIN DUSK
ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン
YOU MAKE ME WANT TO BE A MAN
ワンダー・バウト
WONDER ‘BOUT
レット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴ
LET ME GIVE YOU MY LOVE
アバウト・ミー
CD 2：リミックス、エディット他
収録曲後日発表
＜デジタル配信＞
オープニング
OPENING
デヴィル・インサイド
DEVIL INSIDE
エキソドス ’04
EXODUS ’04
ザ・ワークアウト
THE WORKOUT
イージー・ブリージー
EASY BREEZY
ティッピー・トウ
TIPPY TOE
ホテル・ロビー
HOTEL LOBBY
アニマート
ANIMATO
クロスオーヴァー・インタールード
CROSSOVER INTERLUDE
クレムリン・ダスク
KREMLIN DUSK
ユー・メイク・ミー・ウォント・トゥ・ビー・ア・マン
YOU MAKE ME WANT TO BE A MAN
ワンダー・バウト
WONDER ‘BOUT
レット・ミー・ギヴ・ユー・マイ・ラヴ
LET ME GIVE YOU MY LOVE
アバウト・ミー
▼『ディス・イズ・ザ・ワン』収録曲
＜LP、LPカラー盤＞
SIDE 1
オン・アンド・オン
On And On
メリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYI
Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI
アップル・アンド・シナモン
Apple And Cinnamon
テイキング・マイ・マネー・バック
Taking My Money Back
ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）
This One (Crying Like A Child)
SIDE 2
オートマティック・パートII
Automatic Part II
ダーティー・デザイア
Dirty Desire
ポッピン
Poppin’
カム・バック・トウ・ミー
Come Back To Me
メ・ムエロ
Me Muero
＜2CD>
CD 1：リマスター・アルバム
オン・アンド・オン
On And On
メリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYI
Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI
アップル・アンド・シナモン
Apple And Cinnamon
テイキング・マイ・マネー・バック
Taking My Money Back
05. ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）
This One (Crying Like A Child)
オートマティック・パートII
Automatic Part II
ダーティー・デザイア
Dirty Desire
ポッピン
Poppin’
カム・バック・トウ・ミー
Come Back To Me
メ・ムエロ
Me Muero
CD 2：リミックス、エディット他
収録曲後日発表
＜デジタル配信＞
オン・アンド・オン
On And On
メリークリスマス・ミスター・ローレンス - FYI
Merry Christmas Mr. Lawrence - FYI
アップル・アンド・シナモン
Apple And Cinnamon
テイキング・マイ・マネー・バック
Taking My Money Back
ディス・ワン（クライング・ライク・ア・チャイルド）
This One (Crying Like A Child)
オートマティック・パートII
Automatic Part II
ダーティー・デザイア
Dirty Desire
ポッピン
Poppin’
カム・バック・トウ・ミー
Come Back To Me
メ・ムエロ
関連リンク
◆宇多田ヒカル オフィシャルサイト
◆宇多田ヒカル オフィシャルX
◆宇多田ヒカル オフィシャルInstagram