BARKS
-
モナキ、新曲「すみなすものは心なりけり」MV公開。RECのギターにEvery Little Thing・伊藤一朗参加も
モナキが、2026年7月29日にリリースした「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」Cタイプのカップリング曲「すみなすものは心なりけり」のMVを公開し…
-
LIL LEAGUE、新曲「僕を探してた」本日配信＆MV公開。11月にFC限定ライブ開催決定も
LIL LEAGUEが、新曲「僕を探してた」を本日配信リリースした。あわせて、本楽曲のMVも公開された。本作は、流れていく日常の中で見えない不安や迷いを…
-
fav me、キュートな表情満載の2ndシングルCD表題曲「にゃんてずるいの！」MV公開
fav meが、2026年9月2日発売の2ndシングルCDより表題曲「にゃんてずるいの！」のMVを公開した。MVでは、洋館を舞台に、メイクをしたり、お菓子を食べ…
-
ShowMinorSavage、この夏を彩るメロウな新曲「Gradation」リリース決定
Aile The Shota、MANATO（BE:FIRST）、SOTA（BE:FIRST）によるユニット・ShowMinorSavageが、2026年8月12日に新曲「Gradation」をリリースすることを…
-
KOTORI、主催フェス＜TORI ROCK FESTIVAL’26＞出演者第1弾発表。04 Limited Sazabys、w.o.d.ら出演決定
KOTORIが、2026年12月4日・5日の2日間にわたり、東京・豊洲PITで開催する主催フェス＜TORI ROCK FESTIVAL’26＞の出演者第1弾を発表した。今回発表さ…
-
ヒプマイ、11thライブBlu-rayより「Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple」公演のダイジェスト映像公開
2026年9月30日に発売となる『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 11th LIVE≪Final D.R.B≫Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple』Blu-rayより、ダ…
-
『ユイカ』、デジタルEP『翠色に贈る』リリース決定 「全ての曲に私の性格が存分に発揮している気がします」
『ユイカ』が、EP『翠色に贈る』を2026年8月21日に配信リリースすることを発表した。本作は、音楽活動を始める前の『ユイカ』自身に贈る、やりたいこ…
-
KAZ（数原龍友）、初のソロホールツアー＜KAZ LIVE TOUR 2027 “TRIP INTO THE BLUE”＞2027年2月より開催決定
GENERATIONSのボーカル・数原龍友によるソロプロジェクト「KAZ」が、自身初となるホールツアー＜KAZ LIVE TOUR 2027 “TRIP INTO THE BLUE”＞を開催…
-
あたらよ、ニューアルバム『私雨に夏の灯を知る』の全貌解禁。友成空とのコラボ楽曲収録も
あたらよが、2026年8月19日にリリースするニューアルバム『私雨に夏の灯を知る』の収録内容を発表した。アルバムの収録曲は、TVアニメ『ヘルモード〜…
-
三四少女、メジャーデビューEP『一生仲仔』収録曲「激烈！シビカラ殺法」MV公開。ゆるかわアニメで描くカオスな世界観に
三四少女が、2026年4月8日にリリースしたメジャーデビューEP『一生仲仔』より、「激烈！シビカラ殺法」のMVを公開した。イラストレーター・榊原ミドリ…
-
スピッツ、ドラマ『Tシャツが乾くまで』主題歌「見知らぬ糸」本日配信。ドラマとのSPコラボムービー公開も
スピッツが、書き下ろし新曲「見知らぬ糸」を本日配信リリースした。本楽曲は、蒼井優主演のTBS系 金曜ドラマ『Tシャツが乾くまで』の主題歌で、ドラ…
-
葛葉、2ndミニアルバム『Adamantite』よりAyase提供楽曲「王道」のMV公開
VTuber／バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属ライバー・葛葉が、2ndミニアルバム『Adamantite』収録曲より、Ayase提供楽曲「王道」のMVを公…
-
オメでたい頭でなにより、一夜限りのライブ復活が決定
オメでたい頭でなによりが、一夜限りの復活でライブ出演が決定した。オメでたい頭でなによりは、2024年4月から約2年間の無期限活動休止をしていたが、…
-
【ライヴレポート】ALICE IN MENSWEAR × MASCHERA、ツーマン＜Masquerade in Wonderland＞に一夜限り豪華共演と14年ぶり帰還「数奇な運命を感じます」
michi.の生誕月を祝して8月1日、ALICE IN MENSWEARとMASCHERAの対バンライヴ＜ALICE IN MENSWEAR vs MASCHERA「Masquerade in Wonderland」＞が東京・…
-
YOSHIKI、ダイアナ・ロスとの共演「If We Hold On Together」ライブ映像公開
YOSHIKIが、2026年5月に披露されたダイアナ・ロスとのスペシャルパフォーマンス「If We Hold On Together」のライブ映像を、自身のYouTube公式アカウ…
-
【インタビュー】hitomi、「その人の胸に響くように歌いたい」
2024年にデビュー30周年を迎えたhitomi。さまざまなアニバーサリー企画を経て、2026年にはすでにタイアップ曲2作品をリリースするなど、いままた注目…
-
米米CLUB、“令和8年8月8日・米米CLUBの日”の午後8時に40周年ライブより「FANtachy medley」を88年限定公開
米米CLUBが、日本記念日協会正式認定されている8月8日＝米米CLUBの日にライブ映像を公開することを発表した。公開されるライブ映像は、2025年に開催さ…
-
ハナレグミ、北関東・中国山陰・東京大阪を巡る弾き語りツアー＜faraway so close 2026 〜ハナレグミ with sweet thing♡〜＞開催決定
ハナレグミが、北関東・中国山陰を巡る弾き語りツアー＜faraway so close 2026 〜ハナレグミ with sweet thing♡〜＞の開催を発表した。本ツアー…
-
あいみょん、2022年リリース「スーパーガール」のMVがついに完成 「10周年のタイミングで叶って嬉しいです！」
あいみょんが、「スーパーガール」のMVを公開した。本楽曲は、2022年リリースの4th アルバム「瞳へ落ちるよレコード」に収録されている楽曲で、あいみ…
-
モノブライト、ボーカル・桃野の故郷である北海道・別海町をイメージして制作した楽曲「新しい海」MV公開
モノブライトが、新曲「新しい海」のMVを公開した。本楽曲は、桃野（Vo, G）が自身の故郷である北海道・別海町をイメージして制作されたという。MVに…