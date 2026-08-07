LIL LEAGUE、新曲「僕を探してた」本日配信＆MV公開。11月にFC限定ライブ開催決定も

LIL LEAGUEが、新曲「僕を探してた」を本日配信リリースした。あわせて、本楽曲のMVも公開された。本作は、流れていく日常の中で見えない不安や迷いを…