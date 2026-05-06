気象予報士でタレントの穂川果音（40）が5日、自身のインスタグラムを更新。白のタンクトップ姿＆デニムの猿島観光ショットを披露した。

以前の投稿で「緑と海を感じにお出かけしてきたよ さて、どこでしょう？？」とフォロワーに投げかけていた穂川。この日、「先日の写真、どこか正解している方が多くてびっくり 正解は横須賀から船で15分ほどで行ける猿島です」と正解を明かした。

「ジブリのような世界観で、涼しくてよかったです！」と満喫した様子。「ちなみに、この日は紫外線カット効果の高いイエローのカーディガンコーデ」とつづった。

「胸にボリュームがあると、首元が詰まった服は上半身全体が着太りしがちだけど、タンクトップで鎖骨を潔く出すと、不思議と視線が骨格のラインにいくので華奢見えできるよ」と着こなしのアドバイスも。「そこにショート丈のカーディガンを羽織れば、スタイル良く見えるよー」と記した。

この投稿に、ファンからは「かのんさんのカジュアルコーデ似合ってて美しいです」「脚が長くてビビりましたw」「自然って癒されますよね」「オシャレですね」「コーデアドバイスぜいたくすぎる」「清潔感があって素敵」「どえらい身体してる」「映画の主人公って感じ」などの声が集まっている。

穂川は、東京都出身で身長1メートル70。趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競馬。資格は気象予報士のほか、秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士。ABEMAの報道番組「ABEMA Prime」でお天気コーナーを10年にわたって担当し、今年3月に卒業。血液型A。