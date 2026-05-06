100均ので試してみて！「牛丼屋さんの激うまトッピングが自宅で作れる！」「食感がたまらん」

ダイソーのキッチングッズ売り場で何気なく見つけた『ハンディー両面おろし器』が、想像以上に優秀すぎる一品でした！鬼おろし＆細目の両面仕様＋薬味おろし付きで、牛丼屋さんで食べるようなザクザク食感の激うま鬼おろしが自宅でも再現可能◎日本製でお手入れも簡単で、110円とは思えない満足度の高さに感動ですよ◎

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商品情報

商品名：ハンディー両面おろし器

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：93×261×15mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4973430024280

1台3役！ダイソーの優秀ハンディーおろし器

ダイソーのキッチングッズ売り場でうろうろしていると、コンパクトながら気になる機能が詰まったおろし器を発見！

『ハンディー両面おろし器』は、鬼おろし・細目・薬味おろしの3つの機能が1台に集約されている、110円とは思えない優秀すぎるアイテムです。

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キッチングッズ売り場で見つけました。

両面仕様で、片面は粗くザクザクと「鬼おろし」が作れる面、もう片面はしっとりなめらかな「細目」になっています。

さらに鬼おろし面の端には小さな薬味おろしが付いていて、生姜やにんにくを少量おろしたいときにも便利です。

先端には受け皿用のくぼみがあり、ボウルやお皿の縁にしっかり固定できるので、安定した状態で作業できますよ。

鬼おろしで牛丼屋さんの激うま食感が自宅で再現

いちばん試してみたかったのが、鬼おろし面。粗めの大きな突起がしっかり並んでいて、大根を当てるとザクザク・シャキシャキとした食感の鬼おろしが簡単に作れます。

これがあると、牛丼屋さんで食べるあのザクザク食感の激うま鬼おろしが、自宅でも再現できる嬉しさ。みぞれ煮や冷やしうどん、焼き魚に添えるだけで、いつもの料理がワンランク上の味わいに早変わりします。

反対面の細目を使えば、焼き魚に添えるしっとりなめらかな大根おろしも作れるので、料理によって使い分けできるのも嬉しいポイントです。

ちなみに、おろしているうちにトゲの形に大根がえぐれて刃に当たらなくなってきたら、大根を押し当てる向きや角度を少し変えてあげるとスムーズにおろせますよ。

目詰まりしにくく洗うのもラクラク◎日本製も安心

プラスチック製ならではの嬉しいポイントが、お手入れのラクさ。穴が大きいので金属製のおろし金より目詰まりしにくく、もし詰まってもトントンと振動を与えるとサッと取れる印象でした。

水洗いするだけで汚れが落ちて、錆びの心配もないので衛生面でも安心です。

そして、サナダ精工製の「日本製」というのも嬉しいポイント。毎日使うキッチングッズだからこそ、品質に定評があるメイドインジャパンというのは長く使う上で頼もしい存在です。

今回は、ダイソーの『ハンディー両面おろし器』をご紹介しました。

110円とは思えない、1台3役のハイブリッド設計が魅力の優秀アイテム。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。