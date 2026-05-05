ドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系列 毎週日曜夜10時15分）に志田未来さんとW主演している畑芽育さんインタビュー後編です。志田さんとの距離感について、そして第一話にゲスト出演された仲良しのマユリカ・中谷さんのお話もお聞きしました。

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――今回出演されているドラマ『エラー』は、第1話から衝撃的な展開があり話題を集めていますね。畑さんが演じている主人公のユメは、一見するとごく普通の明るく仕事熱心な女性ですが複雑な事情を抱えています。難しい役どころだったと思うのですが、演じながらご自身と共通する部分はありましたか？

物語は、ユメが取り返しのつかない過ちを犯してしまうところから始まりますが、誰しもが一度は人生のターニングポイントで間違いを犯してしまうこともあると思います。自分の人生を振り返ってもすべて器用に生きてこられたとは思えていないので、台本を読みながら通じる部分も感じられました。ドラマのタイトル通り、私もちょっとした日常の「エラー」はよくありますし、その度に周りにいる友人や家族に助けられ、反省することで学ぶことばかりでした。だけどやっぱり、ユメに対してもどかしさを感じるところもあるので、ドラマを観ていただく方にはユメの苦しみや葛藤にもきちんと共感してもらえるように演じました。

――ユメは未央には話せない過去を抱えたまま、時間が経つにつれてどんどん仲良くなり打ち解けていきます。ふたりの複雑な距離感は、緊張感がありますね。

実際に撮影が進むにつれて、合間に志田さんと会話する時間も増えて、リアルでの距離感も縮まっていくし、撮影も順撮りではなく時系列が行ったり来たりしていたので、揺れ動く感情を表現するのはとても難しかったです。だけど、そんな時も志田さんがお芝居で引っ張ってくださるので救われました。演じながら志田さんのお芝居に見入ってしまい、「このままでは飲み込まれてしまう！」という瞬間もたくさんあったので、負けじと食いつきながら挑んでいました。志田さんが生み出すパッションや質感、空気感が本当にすごくて、必死でした。

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――シリアスなシーンもありますが、撮影の合間はどんな雰囲気でしたか？

とても和やかです！ 常に笑いに包まれていますし、撮影する部屋が狭かったり、カメラ1台で撮影しなければいけない環境も多かったのですが、みんなで一丸となれていたし、スタッフのみなさんも迅速に動いてくださるのでとてもスムーズに進められていたと思います。キャストのみなさんともフィーリングが合っていたので、ぶつかることもなく、お互いが演じるキャラクターのことを深く理解しながらお芝居ができてとてもやりやすい環境でした。

――第1話では芸人のマユリカ中谷さんもゲスト出演されていましたね。シリアスなトーンの演技でしたが、撮影の合間は明るく楽しい現場だったのかなと。

中谷さんが登場したのは、ドラマのタイトルコール前のユメと未央が出会うとても重要なシーンだったのですごく緊張されてました（笑）。普段からよく遊ぶ仲良しの友達なので、合間に冗談で「しっかりしてくださいね」とプレッシャーを与えてみたり（笑）。本格的なドラマ出演という機会にご一緒できてとても嬉しかったです！ ドラマの後半では、マユリカ阪本さんも声だけで出演してくださっていますのでお楽しみに。

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――ここからどんな展開が待ち受けているのか……とても楽しみです。最後に、改めて読者の皆様にドラマの見どころをお願いします！

1話から驚きの展開の連続で、さらに藤井流星さん演じるユメの恋人・佐久間の不倫がバレたり、未央と亡くなったお母さんの関係や遺書の意味など……徐々にそれぞれのキャラクターがなぜその選択を取ったのかという理由が明らかになり、最後まで目が離せないストーリーになっています。ユメと未央の関係も大きく揺れ動き、ふたりの会話劇もさらにヒートアップしていくので、ぜひ注目して観ていただけたら嬉しいです！

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ドラマ『エラー』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で毎週日曜夜10時15分放送。放送終了後、TVerで見逃し配信。

取材・文／大西健斗

撮影／福家信哉