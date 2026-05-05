海づり公園にぎわう

きょう5月5日は「こどもの日」です。鹿児島市の海づり公園では青空の下、子どもたちが魚釣りにチャレンジしました。思わぬ出会いもあったようです。

（記者）「潮風が心地よい海づり公園。釣りのできるエリアには、端から端までお客さんでいっぱいです」

鹿児島市の鴨池海づり公園です。こどもの日のきょう5日は、小中学生向けに無料開放され、多くの家族連れらでにぎわいました。

（2回目の釣りでカサゴ）「うれしい」

（初釣りでアカオビハナダイ）「きれいに泳いでいる」

こちらの家族は、20センチほどのカサゴを釣りました。

「感触は良かったが、子どもたちが釣れたら一番良かった。刺身かな、塩焼きかな」「たのしかった」

朝6時台に来たというきょうだいもいました。しかし…

（兄弟）「釣れていない」「3匹」

Q持って帰れる魚は？「ゼロ、いない」

釣れた3匹は小さく、海に返したそうです。

同じ桟橋でも、仕掛けの種類や投げ入れた場所の違いで、「明暗」が分かれました。思うように釣れない子どももいた中…

「背びれが見えている」

錦江湾を泳ぐイルカが現れました。

「（イルカを）見られただけでも来たかいがあったよ」

「水族館以外は初めて」

魚が釣れても釣れなくても、子どもたちにとって特別な1日になったようです。

バスケ選手と一緒に

（記者）「屋外コートでは、子どもたちがプロのバスケットボール選手と一緒に汗を流しています」

鹿児島市のオアシスケア吉野公園では、子どもたちがプロのバスケットボール選手と交流しました。

きょう5日は、3人制のチーム・EXPLORERS KAGOSHIMAの越猪光貴選手と森慧人選手が、子どもたちとドリブルをしたり、シュートのコツを教えたりしました。

（子ども）「的確なアドバイスをもらえた」

（子ども）「遊んでもらって楽しかった」

（森慧人選手）「将来成長するのが楽しみな子どもたちが多いので、これからもどんどんバスケットを頑張ってほしい」

公園ではフィンランド発祥のスポーツ「モルック」や、ディスクゴルフの体験もあり、青空の下、子どもたちがのびのびと楽しんでいました。

河川敷に100匹のこいのぼり 動物との触れ合いも

川沿いで悠々と泳ぐ100匹のこいのぼり。姶良市池島町を流れる思川の河川敷です。近くの公園にも50匹のこいのぼりが飾られました。

新興住宅地の住民が交流する場にしようと、「こどもの日」にあわせて、有志の住民が2013年から開催しています。

もう1つ、子どもたちが歓声を上げていたのが…

（子ども）「食べた。もう1回」

今年初めて開催された動物との触れあいイベント。子どもたちがウサギやアルパカに餌をやったり、乗馬を楽しんだりしていました。

（子ども）「白いヤギさんが好き」

（子ども）「楽しい」

（実行委員会・和田里志さん）「『こどもの日』に、ふれあい動物園を初めて企画したが、非常に人気があってよかった」

姶良市内外から多くの人が訪れたこのイベント。きょう5日午後8時からは思川の河川敷で花火の打ち上げも予定しています。

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