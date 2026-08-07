台風接近で交通に乱れ…鴨池・垂水フェリーなど大部分が欠航 空の便は離島便中心に7日79便・あす8日59便が欠航

台風の接近で、県内では海や空の便に乱れが出ています。 海の便は、鴨池・垂水フェリーをはじめ、ほとんどが欠航となっています。 桜島フェ…