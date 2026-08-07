MBCニュース
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台風13号の影響 13市町村で3万戸以上で停電 鹿児島(午後8時)
大型で非常に強い台風13号の影響で、鹿児島県内では、奄美地方を中心に3万1870戸で停電しています。 九州電力送配電によりますと、大型で非常に強い…
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「取引先の口座情報を送るから振り込みを」会社の社長になりすます詐欺で1100万円被害…社員が指示信じ口座へ入金 鹿児島
鹿児島県内の企業が会社の社長になりすまして現金をだましとるいわゆる「ニセ社長詐欺」にあい、1100万円をだまし取られました。 県警によりますと…
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「姿勢を保つのが難しいほどの風」一帯が真っ暗に 信号機が消え国道は冠水 バス停標識の倒壊など被害相次ぐ
奄美地方を暴風域に巻き込む台風13号。県民の生活に影響が広がっています。 （記者）「知名町です。姿勢を保つのが難しいほどの風です」 6日夜遅…
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J3優勝J2昇格へ いざ開幕！ 注目のスタメン争いは… あす8日ホームで群馬と開幕戦 鹿児島ユナイテッド
待ちに待った新シーズンがいよいよ開幕。百年構想リーグでJ3最上位の成績を収めた、鹿児島ユナイテッドFC。目標のJ3優勝・J2昇格へ。8日…
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甑島沖で浮いている男性(51)見つかり死亡確認「ボートで貝採りに行く」と出かけたまま帰らず 当時は強風と波浪注意報 鹿児島
薩摩川内市・甑島の沖合で6日、男性が浮いているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。 串木野海上保安部によりますと6日午後6時半ごろ薩摩…
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熊本地震 鹿児島県と鹿児島市が被災者に公営住宅を無償提供 家賃・駐車場代免除で最長2年まで更新可能
熊本地震で被災した人に対し、県や鹿児島市は公営住宅を無償で提供すると発表しました。 県によりますと、県営住宅の無償提供は、熊本地震で自宅が…
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首まで浸水した車から男性救出…「手を離さないように」 1日500ミリの大雨から1年 浸水1100棟超の被害を受けた現場の今 鹿児島
霧島・姶良集中豪雨からあす8月8日で1年です。1年前、自宅兼店舗が浸水被害にあった霧島市の女性は「雨が一番怖い」と話し、備えの意識が変わったと当…
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熊本地震 交通影響まとめ 高速道路・高速バス 鹿児島-福岡結ぶ飛行機臨時便
熊本地震関連の交通情報をまとめました。 肥薩おれんじ鉄道は、川内と水俣の間でおととい5日運転を再開。 水俣と八代の間は復旧に時間がかかる見…
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「鹿児島県内の施設利用してほしい」熊本地震で宿泊キャンセル5万4000人超…塩田知事が県民に向けメッセージ
熊本地震の影響で県内の宿泊施設に多くのキャンセルが発生しているとして、塩田知事は県民に向け「県内施設を利用してほしい」とメッセージを出…
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九州新幹線 鹿児島中央～新水俣が運転再開 当面は減便も通勤客から安堵の声「思っていたより早い復旧で安心した」
熊本地震に関するニュース。地震の影響で運転を見合わせていた九州新幹線の鹿児島中央と新水俣の間はきょう7日、運転を再開しました。 （記者…
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【再び猛烈な台風へ】台風13号 速度が遅く影響長引く 線状降水帯の発生にも警戒【気象予報士解説】
影響が長引く台風13号。今後の見通しについて亀田気象予報士の解説です。 台風は午後3時の観測で、再び非常に強い台風へと再発達しました。暴風域が…
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【中継】台風13号 暴風域に入っている奄美大島から 線状降水帯のおそれも
こちらも暴風域に入っている奄美大島から伝えてもらいます。有島さん！ 私は今、奄美市のホテルの1階ロビーにいます。奄美大島では朝から強い…
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台風接近で交通に乱れ…鴨池・垂水フェリーなど大部分が欠航 空の便は離島便中心に7日79便・あす8日59便が欠航
台風の接近で、県内では海や空の便に乱れが出ています。 海の便は、鴨池・垂水フェリーをはじめ、ほとんどが欠航となっています。 桜島フェ…
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奄美地方で約3万戸が停電 通信障害も発生し音声通話やデータ通信が利用しづらく 台風13号影響 鹿児島
台風13号の影響で、奄美地方では停電が発生しています。また携帯大手3社などで通信障害が発生しているエリアがあります。 台風13号の影響で、奄美地…
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【中継】台風13号の暴風域に入っている沖永良部島 鹿児島
中継です。暴風域に入っている沖永良部島から伝えてもらいます。坂元さん。 沖永良部島の知名町です。視界を遮るほどの横殴りの雨が降っています。…
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台風13号 奄美市名瀬で最大瞬間風速42.5メートル 男性転倒し軽傷 建物被害や倒木など相次ぐ 鹿児島
台風13号についてです。奄美地方は現在、暴風域に入っていて、各地で強風による被害が相次いでいます。 大型で非常に強い台風13号は沖縄本島付近を…
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レベル３大雨警報が瀬戸内町に発表、大和村へのレベル４土砂災害危険警報などは継続
レベル３大雨警報が、瀬戸内町に発表されました。 大和村に発表されているレベル４土砂災害危険警報は、継続中です。 大和村に発表されているレベ…
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サマーナイト大花火大会 熊本地震受け有料観覧席の返金対応へ 鹿児島
今月29日に開催される「かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会」の実行委員会は、熊本地震の被災者や交通手段の確保が難しくなった人を対象に有…
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技能実習生4人の損害賠償訴訟で和解成立 劣悪な環境や私生活の制限で約970万円求めた裁判 鹿児島
鹿児島県枕崎市のかつお節工場で働いていた外国人技能実習生4人が不当な扱いを受けたとして、受け入れ団体などに損害賠償を求めていた裁判はきのう6日…
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レベル４大雨危険警報が大和村に発表
レベル4大雨危険警報が、大和村に発表されました。 大和村に発表されているレベル4土砂災害危険警報は、継続中です。 種子島・屋久島地方、奄美…