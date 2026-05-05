【2026年GW】5月5日（火・祝 午後３時半現在）の全国高速道路 渋滞情報・予測まとめ

2026年のゴールデンウィーク5月5日（火）午後３時半現在、関東エリアの各高速道路では、上り線（東京方面）を中心に、Uターンラッシュによる激しい渋滞が発生しています。また、一部区間では事故の影響も重なり、広範囲で長時間の渋滞が見込まれます。

お帰りの際のルート変更や休憩の目安に、現在発生されている10km以上の大規模な渋滞や、事故の影響が顕著な箇所を地域ごとにピックアップしてまとめました。

📍 関東エリア

上り線（東京方面）を中心に、各地で10kmを超える非常に激しい渋滞が発生しています。事故を伴う箇所も多く、通過には通常以上の時間がかかる見込みです。

【関越自動車道（上り）】

・区間： 高坂SA付近

・渋滞長： 22km 【事故】

【東北自動車道（上り）】

・区間： 上河内SA・スマートIC ～ 矢板IC間付近

・渋滞長： 19km

・区間： 羽生IC付近

・渋滞長： 15km 【事故】

【東名高速道路（上り）】

・区間： 都夫良野トンネル出口付近（御殿場IC → 大井松田IC間）

・渋滞長： 13km 【事故】

・区間： 綾瀬スマートIC付近

・渋滞長： 11km

【中央自動車道（上り）】

・区間： 小仏トンネル付近（談合坂スマート → 八王子JCT間）

・渋滞長： 14km

【常磐自動車道（上り）】

・区間： 千代田石岡IC付近

・渋滞長： 10km 【事故】

📍 中部・甲信エリア

中央自動車道の上り線で、トンネル付近をボトルネックとした事故渋滞が発生しています。東京・関東方面へ向かう方は最新の交通情報にご注意ください。

【中央自動車道（上り）】

・区間： 笹子トンネル付近（笛吹八代スマート → 初狩PA間）

・渋滞長： 11km 【事故】

💡 ドライブ中の注意点

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