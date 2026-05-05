全日本大学駅伝関東推薦校選考会（４日、神奈川・レモンガススタジアム平塚）の１万メートル第３組で途中棄権した城西大の中島巨翔（まさと）主将（４年）の状況について櫛部静二監督（５４）は５日、幸い大事には至らずに埼玉・鶴ヶ島市内の選手寮に戻っていることを明かした。「軽度の脱水症状のようでしたが、昨日のうちに回復して普通に話せるようになっています」と話した。

全日本大学駅伝関東選考会は、１万メートルのレースを各校２選手ずつ４組のレースを行い、全８選手の合計タイムの上位７校が本戦（１１月１日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）の出場権を獲得。箱根駅伝の予選会は、一斉スタートのハーフマラソンに１２人が出場して上位１０人の合計タイムで競うが、全日本大学駅伝関東選考会は１人の失敗も許されない。駅伝と同様に大きなプレッシャーがかかるタフなレースだ。

城西大は、中島が第３組で終盤に蛇行。懸命にゴールを目指したが、残り８０メートルで途中棄権した。中島は「残り１周で足に力が入らなくなってしまいました」と櫛部監督に説明したという。櫛部監督は「キャプテンで責任感が強い選手なのでプレッシャーを感じていたようです。途中棄権は気にする必要がないので、まずはしっかりと体調を戻してほしい」と気遣った。

城西大は第２組終了時点で通過圏内の７位につけていたが、最終組を待たずに敗退が決まり、３年連続の出場を逃した。それでも、最終組で柴田侑（４年）が意地を見せて、日本人トップの５位と激走。レース前の待機所で、中島の途中棄権を目の前で見ていたが、序盤からハイペースで飛ばし、魂の力走で２８分５秒０７の自己ベスト記録をマークした。柴田は「速い選手について、行けるところまでチャレンジしよう思いました」とレースを振り返った。

城西大は今年１月の箱根駅伝で７位。４年連続でシード権（１０位以内）を獲得した。今季の学生３大駅伝は出雲駅伝（１０月１２日、島根・出雲市＝６区間４５・１キロ）と箱根駅伝（来年１月２、３日、東京〜箱根間往復＝１０区間２１７・１キロ）の２戦となる。「全日本大学駅伝がない分、その期間はハーフマラソンにフォーカスし、強化したい」と櫛部監督は前向きに話す。中島は箱根駅伝では２年１０区７位、３年９区６位といずれも復路で堅実な走りを見せた。早大１年時に２区で区間最下位のブレーキを経験したことがある櫛部監督は「責任感のあるキャプテンなので、また頑張ってくれるでしょう」と中島を思いやり、期待を込めて話した。

全日本大学駅伝関東選考会は、第１組から最終組まで安定した走りを見せた日大がトップ通過。２位に東海大、３位に大東大、４位に神奈川大が続いた。

昨年の選考会で次点の８位に終わり、１８年ぶりに本戦出場を逃した東洋大は５位で通過。２年ぶりの復活出場を果たした。

６位は中央学院大。ぎりぎりの７位通過は山梨学院大。次点の８位の専大は山梨学院大とわずか０秒６５差で惜敗した。１人当たりにすると、０秒０８差に泣いた。

昨年の本大会で優勝した駒大をはじめ、中大、青学大、国学院大、早大、帝京大、創価大、順大の上位８校はシード権を持つ。関東勢は計１５校が参戦する。北海道１校、東北１校、北信越１校、東海１校、関西４校、中国四国１校、九州１校で計２５校が出場。日本学連選抜（東海を除く全国７地区学連からの選抜）と東海学連選抜がオープン参加する。

全日本大学駅伝関東選考会の最終順位は以下の通り。

＜１＞日大

＜２＞東海大

＜３＞大東大

＜４＞神奈川大

＜５＞東洋大

＜６＞中央学院大

＜７＞山梨学院大

０秒６５差

＜８＞専大

＜９＞法大

＜１０＞明大

＜１１＞日体大

＜１２＞東京国際大

＜１３＞拓大

＜１４＞芝浦工大

＜１５＞立大

＜１６＞国士舘大

＜１７＞駿河台大

＜１８＞東農大

＜１９＞流通経大

記録なし城西大