テレビ初出演の21歳グラドルが豊満ボディあらわなビキニ姿で特技を披露したものの想定外のハプニングが起き、見ていた芸人らから「めちゃくちゃ怖かった」と心配の声が上がった。

【映像】ビキニ姿でトラブルが発生する瞬間

5日4日（月）、ABEMAにて『MAD5（マッドファイブ）シーズン1』#1が放送。この番組は、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの“MADな5人”によるロケバラエティ。唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいく。

今回の企画は「新たな才能発掘！二代目ベッキーオーディション」。 くっきー！はベッキーが多忙でキャスティングしにくい上、ギャラが高くなっていると主張。ベッキー本人が「そんなことない」と否定するのを無視し、 “二代目のベッキー”を発掘すると豪語した。

オーディションに参加したグラビアアイドルのさきな（21）はこれがテレビ初出演。「体の豊満さは負けません！」とベッキーに宣戦布告し、「服脱いでいいですか？」と堂々と衣装を脱ぎ始めた。

白いワンピースのボタンを1つずつ外すさきなに、ベッキーは「そんな大丈夫！？」と大慌て。さきなは「脱ぎやすい服で来ました」と“生着替え”をやり遂げた。

セクシーなビキニからは豊満ボディがあらわ。「うわー！」と言う声が上がり、ベッキーは両手を上げて“お手上げ”ポーズをした。くっきー！は「こりゃ参っちゃうね」と扇子であおいだ。

さきなは「もう1個特技があって。痛みに強くて足ツボの上で縄跳びができます」と水着のまま縄跳びスタート。ところが2回飛んだところでグキッと足首をひねるように着地。スタジオに「キャー！」と悲鳴が上がった。くっきー！が「やばいやばい」と騒ぎ、ザコシも「見てられへん！」ととっさに立ち上がった。

くっきー！から「もう今日は帰ってください」と言われたさきなはスゴスゴ退散。ベッキーは「がんばったよ！ガッツあるよ」とフォローしたが、松井は「めちゃくちゃ怖かった…！」とびびっていた。