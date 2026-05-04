アイドルグループ・≠ＭＥ（ノットイコールミー）が、６月１０日スタートの日本テレビドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」（関東ローカル、水曜、２５・０９）に主演することが４日、分かった。現役アイドルがヤンキーという新ジャンルに挑戦する。

今作は人気脚本家・オークラ氏によるオリジナル脚本。４人のヤンキーがアイドルに転生し、芸能界の悪意に殴り込む下克上ストーリーだ。

物語の中心となるのは、伝説のヤンキー「恋爆四姫」でありながら、アイドルグループ「きゅん爆♡ＦＯＵＲ ＰＲＩＮＣＥＳＳ」に転生する４人のメンバー。この重要な役どころを、冨田菜々風、櫻井もも、鈴木瞳美、蟹沢萌子が演じる。

冨田は「ヤンキーがアイドルに転生するという斬新な物語に、とてもワクワクしました。恋爆四姫は強くかっこよく、どこかいとおしい存在。そんなきゅん爆と出会い、新しい自分にも出会えた大切なこの物語が、どんな未来につながっていくのか。ぜひ最後まで見届けてくださるとうれしいです！」と期待した。

また、ライバルとなるアイドルグループ「Ｇｌｅａｍ Ｓｔｏｒｙ」のメンバーを、谷崎早耶、本田珠由記、落合希来里、尾木波菜。「Ｃｒｙ×Ｐａｎ」のメンバーを永田詩央里、河口夏音、川中子奈月心が演じる。