12星座×タロット占い「獅子座（しし座）」2026年5月4日（月・祝）〜5月10日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年5月4日（月・祝）〜5月10日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「獅子座（しし座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■獅子座（しし座）
カード：ワンドの2（逆位置）
詰めの甘さが露呈する週。選択肢はあるのに腹が決まっていない。様子見を続けると好機は人に奪われる。仕事も対人関係も目的地を先に定めること。勢いだけの拡大は失敗する。まず方針を一本化して、決断前に条件を紙に書き出そう。
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）
■獅子座（しし座）
カード：ワンドの2（逆位置）
■監修者プロフィール：草磲健太（くさなぎ・けんた）
池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4 https://youtu.be/UHrZuZcHTj4
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