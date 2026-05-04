ゴールデンウイークも後半になりました。残りのゴールデンウイークを無料で楽しめるスポットを紹介していきます。

【写真を見る】安い・近い・短い GWにおすすめの無料スポット

GWの予算は？ 「使う派」と「抑える派」の2極化に

井上貴博キャスター：

ゴールデンウイークの予算に関するアンケート調査の結果が出ています。

（明治安田生命調べ「家計」に関するアンケート調査より）

平均予算は3万6247円。

0円にしたい人と10万円を超えてもいいという人が2極化しており、平均値を取ると約3万6000円という結果となりました。

さらに詳しく見てみましょう。

「予算0円」と答えた人は、29.3％と約3割。

この「予算0円」と答えた方にGWどう過ごすか聞いたところ、「自宅で過ごす」という人が64.8％という結果でした。

無料で映画も！GW お得な無料イベントが続々

井上キャスター：

ゴールデンウイーク期間中、各地で様々な無料イベントが開催されています。

渋谷ストリーム前の稲荷橋広場の大階段では、無料で屋外シネマが上映されています。

5月10日（日）までの開催で、上映時間（5日・6日）は、▼午後1時、▼午後4時、▼午後7時の3回です。

今後の上映作品は、「ジュラシック・ワールド 復活の大地」、「ヒックとドラゴン」（実写）、「この世界の片隅に」、「366日」、「グーニーズ」、「ノッティングヒルの恋人」などが予定されています。

こどもの日限定！「鯉のぼりまつり」が無料に

5月5日はこどもの日ですが、こどもの日の無料スポットも多くあります。

茨城県・常陸太田市にある竜神大吊橋。ここでは「竜神峡 鯉のぼりまつり」が行われています。

約1000匹のこいのぼりが泳いでいるほか、橋のライトアップ、5月6日には大道芸人によるパフォーマンスやモンキーショーが行われる予定です。

通常、小・中学生は210円ですが、こどもの日は中学生以下は無料となります。

人気のフルーツ即売会 朝から行列 道の駅

茨城県といえば、メロンの生産量日本一！

4日、常総市にある「道の駅常総」では、朝から茨城県産のメロンを試食しながらお得に買うことができる即売会が行われていました。

美味しい茨城のメロンを求めて大行列ができていました。中には2分で売り切れたものもあるそうです。

果肉がジューシーなのが特徴の「イバラキング」や果肉が赤い「レッドメロン」が2玉4000円で販売されています。

この即売会は4日のみの開催ですが、5日以降も美味しいメロンをここで買うことができます。

そして、この美味しいメロンを使ったグルメもいろいろ味わうことができます。

▼メロンメロメロパンケーキ 3960円※数量限定

贅沢にメロンを3玉使用したパンケーキ。

▼メロンに一筋 海鮮てっぺん丼 2640円

大洗産のシラスやサーモン、マグロを使った海鮮丼の上に、メロンが乗っています。

食べた方に話を聞いてみると「さっぱりとしたメロンと海鮮が合って不思議な感覚だった」と話しておりました。

▼まぐろ生ハムメロン 681円

メロンの上に塩漬けしたマグロとチーズが乗っています。

とってもジューシーなメロンに、マグロのお魚の食感はありますが、臭みがなく、さっぱり食べられます。

また、さつまいもの詰め放題は、1回300円で体験できます。

1本約100円ほどのさつまいもなので、3本以上詰めれば実質無料になるということです。