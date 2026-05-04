■陸上・第37回ゴールデンゲームズ in のべおか（4日、宮崎県・延岡市西階総合運動公園陸上競技場）

【出場選手】5月17日開催 ！ セイコーGGP陸上でノア・ライルズが国立競技場に再び！

女子5000mAに日本記録保持者の田中希実（26、豊田自動織機）が出場。しかし、本調子からは程遠い走りで16分00秒89で15位となった。優勝したのは、JP日本郵政Gのカリバ カロライン。14分58秒11と15分を切る好走を見せた。

田中はレース序盤では3、4番手につけた。しかし、残り7周で5番手に後退すると、苦しそうな表情を見せる。残り6周に入ると、先頭集団からは大きく遅れを取った。田中は自身の持つ日本記録から1分30秒以上遅いタイムの15位でゴールした。

田中は4月1日に豊田自動織機に再入社。再び同社への所属することになった理由について「大学のときから退社後の方までずっと継続的にご支援をいただいていたのが豊田自動織機さんだったので、この度、豊田自動織機さんが創立100周年を迎えるにあたって私自身ご恩返しがしたい」気持ちがあったという。さらに「活動の幅もより充実させたいという気持ちがある中で、豊田自動織機さんで活動する道を選ぶことが、より今の私にとっては私らしくいられる」と、その理由も明かした。

田中は、17日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催される「セイコーゴールデングランプリ陸上 2026 東京」女子3000mにも出場を予定している。

【女子5000ｍＡ 結果】

1位 カリバ カロライン（JP日本郵政G）14分58秒11

2位 デイシー ジェロップ（城西国際大）15分06秒87

3位 ルーシー ドゥータ（愛媛銀行） 15分08秒85

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15位 田中希実（豊田自動織機） 16分00秒89

