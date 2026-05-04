5連休中日の5月4日は、雨が降ったりやんだりぐずついた天気となりました。

それでも県内の観光地には連休を満喫する多くの人たちが訪れていました。

前線や低気圧の影響で3日夜から4日朝にかけてまとまった雨が降った県内。

記者リポート「午前9時半ごろのひがし茶屋街です。先ほどまで雨が降っていましたが、今は止んでいます。皆さん傘をとじて写真を撮ったり景色を楽しんだりしています」

ゴールデンウイーク後半の「みどりの日」。

警報級の大雨も心配されていましたが、次第に雨脚が弱まった金沢市のひがし茶屋街には、県内外から多くの観光客が訪れていました。

埼玉から来た観光客は・・・

「今ちょうど（雨が）止んでいるのでこのまま止んでくれたら」

「金箔ソフトが食べたいです」

東京から来た観光客は・・・

「素敵です この町並みを見たくて来た」

「歴史が残っている町で来てよかったです」

富山と福井から来た観光客は・・・

「1人で電車で来ました」

「きょうは雨で空いてそうだったから来た」

連休終盤の5日から6日にかけて県内は高気圧に覆われて晴れる見込みで、絶好のお出かけ日和となるでしょう。