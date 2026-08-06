ＭＲＯ北陸放送
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学生が企業を選ぶ「企業₋１グランプリ」売り手市場の就職説明会で採用担当者が”お笑いスタイル”で自社をPR
学生の売り手市場が続く就職戦線ならではでしょうか。企業を学生が審査する新しい就職説明会が7日、金沢市で開かれました。あの手この手で学生の心を…
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海水浴場に3年ぶりの浜茶屋がオープン 北海道出身の男性が移住し開業
石川県羽咋市の千里浜海水浴場に7日新たに浜茶屋がオープンしました。店を切り盛りするのは北海道から移住してきた男性。新天地での新たな思いを取材…
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石川県内の最低賃金1113円に引き上げ答申 59円の引き上げ幅は過去2番目の大きさ
石川県内の最低賃金について改正を検討してきた審議会は7日、これまでの時給1054円から59円引き上げるよう石川労働局長に答申しました。最低賃金の引…
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「私だけが生き残った」豊川海軍工廠の空襲から81年 金沢市で慰霊の集い 101歳の元女子挺身隊員
終戦直前の8月7日、愛知県豊川市の海軍工場がアメリカ軍の空爆を受け、動員されていた石川県出身の女子挺身隊52人も犠牲となりました。空襲から81年目…
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金沢の街を走る「藍の色」 加賀友禅をまとった豪華観光バス「彩の風＋」お披露目
加賀友禅作家の毎田健治さんと仁嗣さん親子がそれぞれデザインした観光用のラグジュアリーバスが、7日、お披露目され、金沢の魅力を国内外から訪れる…
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「熱中症で倒れている」70代男性作業員 地下6メートルからクレーンで救出 金沢市の下水道工事現場
7日正午前、金沢市の下水道工事現場で、70代の男性作業員が熱中症の症状で身動きがとれなくなり、クレーンで引き上げられたあと病院に搬送されました…
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金沢で今夏2度目の猛暑日に 石川県に2日連続「熱中症警戒アラート」発表
石川県内は厳しい暑さが続き、金沢では7日午前中から気温が35度に達し猛暑日となっています。県内には2日連続で熱中症警戒アラートが発表され、厳重な…
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「ポケモン空港」1か月で9万人来場 “ポケモン効果”で去年同時期の4.5倍 知事「大きな効果あった」
石川県輪島市の能登空港が、先月7日に「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」にリニューアルしてからはじめの1か月に空港を訪れた人は9万人を超え、…
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ボートから海中転落か 90代男性、範囲広げ捜索 石川・能美市沖
石川県能美市の沖合で6日、無人のボートが見つかり、乗っていたとみられる90代男性が行方不明となっていて、海上保安庁などは7日朝から範囲を広げて捜…
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特別国会閉会 西田、小竹両衆院議員が来社 西田氏「熊本に恩返し」小竹氏「統一選で地方議員倍増」
特別国会が閉会したことを受け、自民党の西田昭二衆院議員と国民民主党の小竹凱衆院議員が6日、北陸放送を訪れました。石川3区選出の西田議員は熊本地…
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元保育所の建物を改装 被災地に宿泊拠点 能登の方舟「南志見ベース」公開 30人が宿泊可能
地震と豪雨の影響で過疎化が進む石川県・輪島市の南志見地区。交流人口を増やそうと、地元企業が元は保育所だった建物を改装して最大30人が宿泊できる…
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「灼熱です」石川・志賀で今年最高の36.1度観測 石川県内、熱中症で11人搬送
石川県内は6日、志賀で今年最高の36.1度を観測するなど、猛烈な暑さとなりました。7日も金沢で35度と猛暑日が予想されていて、環境省などは熱中症警戒…
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空中ブランコやバイクスタントも！富山・小矢部市でワールド・ドリームサーカス7日開幕前に報道陣へ公開
ダイナミックな演技が楽しめるワールド・ドリームサーカスが7日、富山県小矢部市で開幕するのを前に、公演の様子が報道陣に公開されました。ワールド…
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本州で2度目のトキ放鳥 10月7日に石川・中能登町春木地区で 非公開で放鳥 県がWEB配信
5月に石川県羽咋市で本州で初めて放鳥された国の特別天然記念物・トキ。中能登町で予定されている2回目の放鳥が10月7日に行われることが決まりました…
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盗撮や死亡事故で空自隊員3人を停職処分 公表に1年以上要した事案も
航空自衛隊小松基地は、6日付けで、隊員3人を停職の懲戒処分にしたと発表しました。隊員はそれぞれ、トイレでの盗撮や飲酒運転、それに交通死亡事故を…
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【倒産情報】石川・加賀市の建築関連工事会社「マツダ」破産手続きの開始決定
石川県加賀市の建築関連工事会社「マツダ」が債務超過により、7月24日、金沢地方裁判所小松支部から破産手続きの開始決定を受けたことがわかりました…
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石川県の高級ぶどう「ルビーロマン」200人に無料配布 1粒ですが…瞬く間になくなる スイーツフェアも始まります 知事がトップセールスで魅力発信
今年の初競りで1房100万円の高値がついた、石川県オリジナルの高級ブドウ「ルビーロマン」。知名度向上へ、金沢駅で試食イベントが開かれ、石川県の山…
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石川では週明けにかけ猛暑続く「肌がチリチリする暑さ」熱中症に厳重警戒
石川県内は6日も朝から気温が上がっています。週明けにかけても猛暑日が続く予報で、引き続き熱中症に厳重に警戒してください。記者「午前10時を過ぎ…
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電気事故を未然に防ぐ 金沢市の貴重な文化財を守るため 北陸電力送配電が設備点検実施
電気の使用が多くなる夏の時期に、貴重な文化財を漏電などの事故による損傷から守ろうと、8月6日に金沢市で設備の点検が行われました。金沢市のひがし…
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無人のゴムボートから釣り竿・ライフジャケット発見 海保などが釣り人捜索 石川・能美市の沖合
石川県能美市の沖合で6日午前、無人のゴムボートが漂流しているのが見つかり、金沢海上保安部などがボートに乗っていたとみられる釣り人の行方を捜索…