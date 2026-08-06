「灼熱です」石川・志賀で今年最高の36.1度観測 石川県内、熱中症で11人搬送

石川県内は6日、志賀で今年最高の36.1度を観測するなど、猛烈な暑さとなりました。7日も金沢で35度と猛暑日が予想されていて、環境省などは熱中症警戒…