畑芽育、ハイトーン×リムレスメガネで雰囲気一変「ギャルっぽくて最強」「おふめい見れて嬉しい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/04】女優の畑芽育が5月2日、自身のInstagramを更新。ハイトーンの髪色とリムレスメガネの姿を披露し、話題となっている。
【写真】23歳美人女優「雰囲気違ってまた素敵」ハイトーン×リムレスメガネのプラベショット
畑は、前髪をセンターパートで分けたハイトーンカラーのヘアスタイルにリムレスメガネを付け、明るい色のトップスを合わせた姿を投稿。両手を顎にあてたり、斜め上を見るような横顔ショットを披露している。また、どこかの店内で休憩中のような、スマートフォンを手に、お抹茶を楽しむ写真も公開している。
この投稿には「黒髪もハイトーンもどっちも似合ってる」「ギャルっぽくて最強」「おふめい見れて嬉しい」「雰囲気違ってまた素敵」「デートしてる雰囲気を味わえて最高」「可愛すぎてドキドキしてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳美人女優「雰囲気違ってまた素敵」ハイトーン×リムレスメガネのプラベショット
◆畑芽育、ハイトーンカラーのイメチェン姿公開
畑は、前髪をセンターパートで分けたハイトーンカラーのヘアスタイルにリムレスメガネを付け、明るい色のトップスを合わせた姿を投稿。両手を顎にあてたり、斜め上を見るような横顔ショットを披露している。また、どこかの店内で休憩中のような、スマートフォンを手に、お抹茶を楽しむ写真も公開している。
◆畑芽育の投稿に反響
この投稿には「黒髪もハイトーンもどっちも似合ってる」「ギャルっぽくて最強」「おふめい見れて嬉しい」「雰囲気違ってまた素敵」「デートしてる雰囲気を味わえて最高」「可愛すぎてドキドキしてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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