本田望結、ほっそりドレス姿を披露　※「本田望結」Instagram

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　女優の本田望結（21）が3日、Instagramを更新。タイトなワンピースドレス姿を披露し、ファンから「大人レディですね」「スタイル素晴らしい」といった反響が寄せられた。

【別カット】本田望結、すらりとしたドレス姿（全身ショット）

　本田が「真っ赤なドレス」と投稿したのは、2日に行われた第4回横浜国際映画祭レッドカーペットのオフショット。公開された写真には、赤いワンピースドレス姿でポーズを決める様子や全身ショットが収められている。

　昨年6月には10kgの減量を報告し話題となった本田。彼女の近影にファンからは「もうしっかり大人レディですね。素敵です」「大人の魅力があふれ出ちゃってますね」「スタイル素晴らしい」などの声が集まっている。

■本田望結（ほんだみゆ）
2004年6月1日生まれ。京都府出身。2010年に子役としてCMデビュー。ドラマ『家政婦のミタ』（日本テレビ系）の次女役で注目を集める。以後、ドラマや映画で活躍し、フィギュアスケーターとしても活動している。

引用：「本田望結」Instagram（@miyu_honda_official）