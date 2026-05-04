本田望結21歳のほっそりドレス姿に反響「大人レディですね」 昨年10kg減量
女優の本田望結（21）が3日、Instagramを更新。タイトなワンピースドレス姿を披露し、ファンから「大人レディですね」「スタイル素晴らしい」といった反響が寄せられた。
【別カット】本田望結、すらりとしたドレス姿（全身ショット）
本田が「真っ赤なドレス」と投稿したのは、2日に行われた第4回横浜国際映画祭レッドカーペットのオフショット。公開された写真には、赤いワンピースドレス姿でポーズを決める様子や全身ショットが収められている。
昨年6月には10kgの減量を報告し話題となった本田。彼女の近影にファンからは「もうしっかり大人レディですね。素敵です」「大人の魅力があふれ出ちゃってますね」「スタイル素晴らしい」などの声が集まっている。
■本田望結（ほんだみゆ）
2004年6月1日生まれ。京都府出身。2010年に子役としてCMデビュー。ドラマ『家政婦のミタ』（日本テレビ系）の次女役で注目を集める。以後、ドラマや映画で活躍し、フィギュアスケーターとしても活動している。
引用：「本田望結」Instagram（@miyu_honda_official）
【別カット】本田望結、すらりとしたドレス姿（全身ショット）
本田が「真っ赤なドレス」と投稿したのは、2日に行われた第4回横浜国際映画祭レッドカーペットのオフショット。公開された写真には、赤いワンピースドレス姿でポーズを決める様子や全身ショットが収められている。
■本田望結（ほんだみゆ）
2004年6月1日生まれ。京都府出身。2010年に子役としてCMデビュー。ドラマ『家政婦のミタ』（日本テレビ系）の次女役で注目を集める。以後、ドラマや映画で活躍し、フィギュアスケーターとしても活動している。
引用：「本田望結」Instagram（@miyu_honda_official）