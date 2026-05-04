瀧脇笙古さんがSNSで観戦報告

「＝LOVE（イコールラブ）」の瀧脇笙古（たきわき・しょうこ）が自身のX（旧ツイッター）を更新。3日に神宮球場で行われたヤクルト-DeNA戦を観戦したことを報告した。DeNAの大ファンとして知られる瀧脇さんが声援を送り、チームはヤクルトに大勝。勝利の女神となった“熱烈ベイ党”に、ファンから感謝の言葉が相次いだ。

瀧脇さんは試合後、「ヤクルトに今シーズン初勝利!! 連敗ストップ!!」と歓喜のコメントを投稿。冒頭には「横浜優勝」と願いも記した。この日、DeNAは3本の本塁打を含む22安打12得点の猛攻。投げては石田裕太郎投手が6回無失点の好投で2勝目をあげた。

投稿を見たファンは「行ってたんかーい！」「さすがすぎるw」「横浜愛がすごすぎる笑」「この人マジですごいな」「勝利の女神がおって横浜が羨ましい」「えっ、すっご笑」「当たり前のように外野にいるの好き」「可愛くて大好き」などとSNSでコメントし喜んでいた。

瀧脇さんは2025年6月18日のDeNA-西武戦で念願だった始球式を務めた。ユニホームに白いスカート姿で、ノーバウンド投球を披露し注目を集めた。瀧脇さんはこれまでも何度も観戦報告をSNSに投稿。DeNA愛あふれる人気アイドルは、ファンから愛される存在となっている。（Full-Count編集部）