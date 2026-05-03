【キャンベラ＝黒木健太朗】高市首相は３日夜、ベトナムに続く第２の訪問国となるオーストラリアに到着した。

４日に首都キャンベラでアンソニー・アルバニージー首相と会談し、レアアース（希土類）などを武器に経済的威圧を強める中国を念頭に、経済安全保障分野での共同宣言を発出して、連携を強化する方向で調整している。

日本の首相が豪州を訪問するのは、２０２２年１０月の岸田文雄元首相以来で、３年半ぶりとなる。

４日の会談では、レアアースを含む重要鉱物のサプライチェーン（供給網）の強靱（きょうじん）化に加え、イラン情勢の緊迫化を踏まえたエネルギー分野について協議する。日本が輸入の多くを豪州に依存する液化天然ガス（ＬＮＧ）や、日本から輸出する石油関連製品などの安定供給に向けた双方の協力に関しても確認する方向だ。

豪海軍が導入する新型艦を巡り、日豪両政府が４月に海上自衛隊「もがみ型」護衛艦の改良型をベースに共同開発を推進する覚書に署名したことを踏まえ、安全保障分野でも意見を交わす。高市首相が２日にベトナムで表明した「自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）」の進化に向けた連携もテーマとなりそうだ。