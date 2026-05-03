歌手の小柳ルミ子（73）が2日放送のフジテレビ系「タカトシ温水の路線バスで！」（土曜隔週正午）に出演。デビューの経緯を明かした。

小柳は今年がデビュー55周年。71年に「わたしの城下町」で歌手デビュー。同曲は160万枚を売り上げ、日本レコード大賞最優秀新人賞を獲得する大ヒットとなった。

小柳はもともとは宝塚音楽学校出身。出身を聞かれ「福岡。福岡から宝塚に行って、15から17までいて、それで芸能界に行ったの」と答えた。

俳優の温水洋一が「どうして歌手デビュー？」と聞くと「もともと宝塚は通過点。で、もう歌って踊れる歌手になりたいと思って」と言い、芸能界に入るきっかけは「直談判。当時のプロダクションの社長に“私を歌手にしてください”って言って。そうしたら社長が、“おお、君は宝塚か。じゃあ、宝塚を1番で卒業したら考えてあげるよ”って言ってくださって。それで1番取って、それで。怖いもの知らずだったよね」と説明した。

首席で卒業のため、宝塚側からも「止められた。娘役で、“あなた、いたら絶対にスターになるのよ”って。“なんでそんな辞めるなんて”って、もう…泣いて引き留められたけど、私はやっぱり芸能界に入りたかったから」と振り返り「幸せなデビューだったよね」としみじみと語った。