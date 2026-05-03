平愛梨、唐揚げ・小鉢4品並んだ夕食公開「副菜も充実してて豪華」「栄養バランス満点」と反響
【モデルプレス＝2026/05/03】タレントの平愛梨が5月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食を公開した。
【写真】41歳4児のママタレ「盛り付け方が綺麗」手作り夕食
平は、野菜が添えられた唐揚げをメインに、もずく酢、冷ややっこなどの小鉢4皿、ご飯、味噌汁がトレーに並んだ夕食を公開。「唐揚げもご飯もおかわりしてた」とつづっている。
その前に投稿されたストーリーズでは大皿に山盛りになっている唐揚げも公開しており「これを2皿分みんなよく食べる！！」とも記している。
この投稿に、ファンからは「副菜も充実してて豪華」「栄養バランス満点」「盛り付け方が綺麗」「美味しそう」などの声が上がっている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳4児のママタレ「盛り付け方が綺麗」手作り夕食
◆平愛梨、唐揚げメインの夕食公開
平は、野菜が添えられた唐揚げをメインに、もずく酢、冷ややっこなどの小鉢4皿、ご飯、味噌汁がトレーに並んだ夕食を公開。「唐揚げもご飯もおかわりしてた」とつづっている。
その前に投稿されたストーリーズでは大皿に山盛りになっている唐揚げも公開しており「これを2皿分みんなよく食べる！！」とも記している。
◆平愛梨の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「副菜も充実してて豪華」「栄養バランス満点」「盛り付け方が綺麗」「美味しそう」などの声が上がっている。
平は、サッカー日本代表でありFC東京に所属する長友佑都選手と2017年に結婚。2018年に長男、2019年に次男、2021年に三男、2023年に四男が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】