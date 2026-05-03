ザンクトパウリMF藤田譲瑠チマは3試合連続で途中交代

ドイツ1部ブンデスリーガのザンクトパウリに所属するMF藤田譲瑠チマはここ3試合で途中交代のゲームを過ごしている。

地元メディア「LIGAINSIDER」では、調子を落としていると指摘しつつも、1対1の強さを長所とレポートした。

藤田は今季に向けドイツへ移籍すると、開幕からレギュラーを確保して試合出場を続けている。しかし、4月に入って途中交代が3試合と欠場1試合となり、ややペースダウンが見られている。

レポートでは「藤田は最高の状態ではない」とされ、調子を落としていることが指摘されている。一方でアレクサンダー・ブレッシン監督は「トレーニングで懸命に努力を続け、自身の強みを生かそうとしている。若い選手にとって、このような時期はよくあることで、その間に試合に復帰していく必要がある」と話しているとした。

そのうえで「藤田は1対1の能力に優れている」としている。レポートでは藤田を「依然として先発メンバーの現実的な選択肢」として評価する一方で、ポジション争いの存在も指摘した。

シーズンの終盤に入り疲労も出てくる時期だが、ドイツ初年度を良い形で締めくくるラスト1カ月にしたいところだ。（FOOTBALL ZONE編集部）