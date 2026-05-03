U-17北朝鮮女子は10発圧勝「尋常じゃない！」。GS最終節で対峙する韓国のメディアはライバルの実力を認める「勝利を確信するのは難しい」【U-17女子アジア杯】
中国で開催中のU-17女子アジアカップで、注目国はグループステージ（GS）初戦でそれぞれ白星を飾った。ホスト国の中国はミャンマーに６−０、日本はレバノンに13−０、オーストラリアはインドに２−０と順調な滑り出しだ。
優勝候補の北朝鮮は台湾に10−０の完勝を収めた。この一戦を、北朝鮮と同組の韓国のメディア『OSEN』は、「ユ・ジョンヒャンが一人で５ゴールの大爆発＋シュート数39−１で圧倒、チャンピオン北朝鮮サッカーの実力は尋常じゃない！ 台湾に10−０で大勝...韓国を２位に押し出しＣ組首位」と見出しを打った記事で、その戦いぶりを報じた。
「ディフェンディングチャンピオンの北朝鮮は、今大会でも強かった。北朝鮮はこの大会で通算４度、優勝しており、日本と並んで最多優勝国だ。男子サッカーの競技力は高くないが、女子サッカーは世界的な水準だ」
16歳の点取り屋に注目する。
「北朝鮮は、その強さを遺憾なく発揮した。ワントップで出場したフォワードのユ・ジョンヒャンは、一人でなんと５ゴールを叩き込むという驚異的な力を見せつけた。ユ・ジョンヒャンは昨年のワールドカップでブラジルを相手に２ゴールを決め、２−０の勝利に導いた世界的なストライカーだ」
昨年のU-17女子Ｗ杯にも出場しているユ・ジョンヒャンは、大会通算８ゴールで得点王に輝き、北朝鮮の優勝に大きく貢献。今回のU-17女子アジア杯でも、初戦でその実力をさっそく発揮した格好だ。
同メディアは「２列目のアタッカ―で出場したキム・ウォンシンは１得点・１アシストと際立った活躍を示した」と記し、「北朝鮮はポゼッション率78％を記録し、シュート数でも39−１と台湾を圧倒。枠内シュートに至っては、なんと15−０だった」と振り返る。
なお、韓国は初戦でフィリピンに５−０で快勝。得失点差で、先述のとおり、北朝鮮に次いでグループ２位だ。
両者は５月８日のGS最終節で相まみえる。記事では「この試合は、勝者がグループ１位となる事実上の順位決定戦だ」と“南北対決”を見据え、「現在の北朝鮮の攻撃力を考えれば、韓国が勝利を確信するのは難しいだろう」と展望した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
優勝候補の北朝鮮は台湾に10−０の完勝を収めた。この一戦を、北朝鮮と同組の韓国のメディア『OSEN』は、「ユ・ジョンヒャンが一人で５ゴールの大爆発＋シュート数39−１で圧倒、チャンピオン北朝鮮サッカーの実力は尋常じゃない！ 台湾に10−０で大勝...韓国を２位に押し出しＣ組首位」と見出しを打った記事で、その戦いぶりを報じた。
16歳の点取り屋に注目する。
「北朝鮮は、その強さを遺憾なく発揮した。ワントップで出場したフォワードのユ・ジョンヒャンは、一人でなんと５ゴールを叩き込むという驚異的な力を見せつけた。ユ・ジョンヒャンは昨年のワールドカップでブラジルを相手に２ゴールを決め、２−０の勝利に導いた世界的なストライカーだ」
昨年のU-17女子Ｗ杯にも出場しているユ・ジョンヒャンは、大会通算８ゴールで得点王に輝き、北朝鮮の優勝に大きく貢献。今回のU-17女子アジア杯でも、初戦でその実力をさっそく発揮した格好だ。
同メディアは「２列目のアタッカ―で出場したキム・ウォンシンは１得点・１アシストと際立った活躍を示した」と記し、「北朝鮮はポゼッション率78％を記録し、シュート数でも39−１と台湾を圧倒。枠内シュートに至っては、なんと15−０だった」と振り返る。
なお、韓国は初戦でフィリピンに５−０で快勝。得失点差で、先述のとおり、北朝鮮に次いでグループ２位だ。
両者は５月８日のGS最終節で相まみえる。記事では「この試合は、勝者がグループ１位となる事実上の順位決定戦だ」と“南北対決”を見据え、「現在の北朝鮮の攻撃力を考えれば、韓国が勝利を確信するのは難しいだろう」と展望した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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