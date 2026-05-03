◆ファーム・リーグ 巨人―広島（３日・ジャイアンツタウン）

巨人・山崎伊織投手（２７）がきょう２軍・広島戦で復帰先発する。右肩のコンディション不良で離脱して以降、初の実戦。３月６日のオープン戦・オリックス戦（京セラドーム）以来５８日ぶりにマウンドへ帰ってくる。

５年目の昨季チームトップ＆自己最多１１勝で３年連続２ケタ勝利をクリアし、今季の開幕投手筆頭候補に挙がっていた右腕。しかしシーズンインまで２週間を切っていた３月１５日に故障班入りすることが決まり、懸命にリハビリを続けてきた。

今月１５日に座った捕手へのブルペン投球を再開。同２２日、２９日と２度ライブＢＰで対打者へのピッチングを行い、慎重にステップを踏んできた。復帰に向けて「ここまで（リハビリなどに）携わってくださった方々に感謝の気持ちを持って毎日プレーしていきたい」と話していた。

この日は午後１時プレーボールに合わせてキャッチボール、ノックなどで最終調整。サブグラウンドから「お先です！」と笑顔で引き揚げ、２軍投手陣から大きな拍手で送り出された。

◇山崎の今季実戦登板

２月２１日 ヤクルト（那覇）２回３２球２安打無失点２奪三振

２月２８日 韓国サムスン（那覇）３回４８球１安打１失点４奪三振

３月６日 オリックス（京セラＤ）４回６０球２安打無失点３奪三振