「明るく、感情を出している」――“相乗効果”を生む池山ヤクルトの戦いぶり　吉岡打撃コーチ「みんなが同じ方向を向きながら…」

8回に同点適時打を放った並木はガッツポーズを見せた(C)産経新聞社

ヤクルトは5月2日、DeNA戦（神宮）に6−5で勝利して2連勝。5−5の同点で迎えた9回一死一、三塁の場面で武岡龍世が右越え適時打を放ち、今季3度目のサヨナラ勝利となった。

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チャンスが広がる度にヤクルトベンチのムードは高まる。4−2から6回に逆転を許しても、諦めることはない。8回二死一塁、代走の赤羽由紘が二盗に成功すると、途中出場の並木秀尊が中前適時打を放って、5−5の同点とした。

ベンチに向かって珍しくガッツポーズを見せた並木は「チームの雰囲気自体が明るく、感情を出している。そこで自分もガッツポーズしました」と、笑みを浮かべた。

前日の試合でサイクル安打を達成し、この日もマルチ安打を記録していた丸山和郁が試合中、足がつったとして無理せず途中交代。そんな中、代わりに入った6年目27歳が、同点打を含む2安打1打点1盗塁と結果を残した。

池山隆寛監督は「みんな出る選手がいい活躍をしてくれている」と喜ぶ。この日、24歳の武岡はサヨナラ打を含む2安打2打点、23歳の内山壮真も4安打2打点と、打線をけん引した。