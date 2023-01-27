SUPER EIGHT安田章大が発起人のアイドル音楽フェス『The ONE』STARTOアーティストが夢コラボ 大倉忠義もサプライズ出演【代表者コメント】
SUPER EIGHTの安田章大が発起人を務めるSTARTO ENTERTAINMENTのライブイベント・アイドル音楽フェス『The ONE 〜一音一生〜』が2日、横浜アリーナで開催された。安田のほか、WEST.の重岡大毅、神山智洋、濱田崇裕（濱＝異体字）、Travis Japan（宮近海斗、川島如恵留、松倉海斗、B&ZAIが参加のもと、グループの壁を超えて音楽でひとつとなった。
【写真】大倉忠義がサプライズ登場で“友達”安田章大とコラボ
安田とSUPER EIGHT大倉忠義が総合プロデューサーを務めフェス形式で行われた今回のイベントでは“音で語り合う”というコンセプトのもと、それぞれがメインとなるステージに加え、ここだけのコラボパフォーマンスも展開。バンドスタイルが魅力のグループ。ダンスが魅力のグループがかけ合って、すべてのエンターテインメントが凝縮されたロックでPOPなフェスとなった。
なかでも盛り上がりをみせたのがコラボレーションパフォーマンス。普段8人構成のバンドスタイルで活動するB&ZAIが安田をギターとして迎え、SUPER EIGHTのアツいロックナンバー「象」。『Star Song Special』(Prime Video)で一度コラボした楽曲を“生の音”で熱気とともに轟かせる。
さらに、安田章大作詞作曲、SUPER EIGHTの人気曲「Dye D?」をTravis Japan、安田、B&ZAIの菅田琳寧、川崎星輝（※崎＝たつさき）、稲葉通陽がミステリアスかつクールなダンスで魅了した。安田のソロ曲「わたし鏡」は安田と自身を“eighter”と称する神山が熱唱。しっとりとした弾き語りの空間で酔わせた。
フェスならではのハプニングやサプライズも満載。WEST.コーナーの「ムーンライト」では見学に来ていたという関西ジュニア・嶋崎斗亜（※崎＝たつさき）が飛び入り参加。初日公演は「乗り越しラブストーリー」（WEST.）でサプライズ登場した大西流星（なにわ男子）と歌唱した。
さらに、安田のコーナーではアコースティックギターの音が入らないというトラブルが発生するも、安田はものともせずに「アカペラで歌うわ！」とギターなしマイク一本で「喝采」（SUPER EIGHT）など伸びやかに歌い上げた。
この日、1番驚きの声があがったのは安田とともに総合プロデューサーを務める大倉忠義がまさかの登場。「友だち呼びます！」と安田から呼び込まれた大倉は恐縮しまくり…。実は「大倉も（出演者として）出ないと嫌だ」という安田のお願いによって急きょ参加となったそうで「ほんまにすいません」と申し訳さなげながら、ソロ曲「まもりたい」を安田の弾き語りで聞かせた。
終盤には再び出演者がステージの上に集結。「無責任ヒーロー」（SUPER EIGHT）、「ええじゃないか」（WEST.）、「夢のHollywood」（Travis Japan）、「Can do!Can go!」（V6）とB&ZAIはスタンドトロッコでお客さんの近くまで接近するなか、先輩たちはステージから会場をアオリまくり、一体感を高めた。
ラストには出演者がそろって今回のフェスの為に書き下ろされたテーマソング「The one day〜また明日〜」初披露。明るく爽快、頑張る人の背中を押すような応援歌ともえる楽曲は「今回の一発目となる公演を最高のものにして、今後いろんな事務所内アーティストの方に参加してもらえるフェスにしていきたい」という安田の想いからテーマソングが制作された。出演者全員で歌唱し、特別な一夜を明るく華やかに締めくくった。
▼各グループより代表者コメント
■安田章大(SUPER EIGHT)
僕らの事務所は、年齢もバラバラな大きな学校みたいだと思っていて、先輩や後輩、同期がいて、音楽を楽しみ音楽を通して輪が広がっていく、それが昔からこの事務所が持っている信念だと感じています。
B&ZAIは今回全員出演してくれていて、WEST.も Travis Japanも音楽が好きな人たちが集まってくれて、それぞれ一人一人のカラーで自由にパフォーマンスを楽しむことが The ONEの最大の魅力だと思います。
そして、それぞれのことを好きでいてくれているファンの皆さんが1つの場所に集まり、交わることがとても特別でピースフルな環境になればうれしいです。
それぞれが愛し愛され、共鳴しあえる場所にできたらいいなと思います。是非皆さん楽しんでいってください。
■重岡大毅（WEST.）
WEST.重岡大毅です！
関西の大先輩・安田くん主宰のイベントにWEST.から重岡、神山、濱田の3人で出演させていただくということで、とてもワクワクしています！
WEST.はこれまでフェスも沢山経験させてもらっていて、フェスはみんなで盛り上げるものということを色んな現場で学んできたので、今回それを体現したいと思います！いつもは7人のところ今回は 3人でステージに立つので、お互い普段とはちょっと違う顔を見られるんじゃないかと思って、そこも楽しみです。
イベントをーから作り上げるのはとても大変なことだと思うので、安田くんをはじめとする皆さんの並々ならぬ想いがあって今日を迎えられたと思います。
僕たちの仕事はステージ上で表現すること！しっかりその想いを引き継いでお客さんに届けたいと思います。
■宮近海斗（Travis Japan）
「The ONE 〜一音一生〜」
Travis Japan から宮近海斗、川島如恵留、松倉海斗3人出演させていただきます。
安田くんから、うちのこのファミリーで、音楽で集まって好きに楽しんでもらえる空間が作りたいという想いから形になったこの空間。共に3人で参加させていただきます！楽しむ準備は万端です。
自分たちのやりたいこと楽しいこと魅せたいものを詰め込みました。
会場で音楽でみんなで交われる機会、まずは一発目最高のものにしていろんな方へ届けられるフェスにするべくかましてきたいと思います。
よろしくお願いします。
■橋本涼（B&ZAI）
ジュニアのグループB&ZAI（バンザイ）の橋本涼です！！！
今回、SUPER EIGHT の安田さん、大倉さんからお話しをいただけけて、「The ONE〜一音一生〜」にメンバー全員で出演させていただきます。
B&ZAIメンバーは全員、音楽が好きで、楽器が好きで、Bandが武器のアイドルとして、日々8人で音楽を重ねています。
そんな僕たちが、事務所のカッコいい先輩方と一緒に音楽を重ねられることを、本当に嬉しく思っています。
昨年は初めてフェスに出演し、今年は初の全国ツアーを終えることができました。そして今は、武道館公演を控えています。そんな僕たちですが、今の環境に感謝の気持ちを忘れず、持てる力をすべて出し切って、会場の皆さんと一緒に音楽を楽しみたいです。
会場に来てくださる皆さんに、B&ZAIの音楽はもちろん、僕たちの平和な空気感やアイドルとしての魅力も含めて、すべてを愛していただけるよう全力で頑張ります！！！
事務所の名曲をカバーさせていただくほか、B&ZAIが大尊敬している SUPER EIGHTの安田くんと、Band形式でのコラボ曲もあります。
このような貴重な機会をいただけたことに感謝しながら、熱量たっぷりに、会場の皆さんへしっかりと届けたいと思っています。
安田とSUPER EIGHT大倉忠義が総合プロデューサーを務めフェス形式で行われた今回のイベントでは“音で語り合う”というコンセプトのもと、それぞれがメインとなるステージに加え、ここだけのコラボパフォーマンスも展開。バンドスタイルが魅力のグループ。ダンスが魅力のグループがかけ合って、すべてのエンターテインメントが凝縮されたロックでPOPなフェスとなった。
なかでも盛り上がりをみせたのがコラボレーションパフォーマンス。普段8人構成のバンドスタイルで活動するB&ZAIが安田をギターとして迎え、SUPER EIGHTのアツいロックナンバー「象」。『Star Song Special』(Prime Video)で一度コラボした楽曲を“生の音”で熱気とともに轟かせる。
さらに、安田章大作詞作曲、SUPER EIGHTの人気曲「Dye D?」をTravis Japan、安田、B&ZAIの菅田琳寧、川崎星輝（※崎＝たつさき）、稲葉通陽がミステリアスかつクールなダンスで魅了した。安田のソロ曲「わたし鏡」は安田と自身を“eighter”と称する神山が熱唱。しっとりとした弾き語りの空間で酔わせた。
フェスならではのハプニングやサプライズも満載。WEST.コーナーの「ムーンライト」では見学に来ていたという関西ジュニア・嶋崎斗亜（※崎＝たつさき）が飛び入り参加。初日公演は「乗り越しラブストーリー」（WEST.）でサプライズ登場した大西流星（なにわ男子）と歌唱した。
さらに、安田のコーナーではアコースティックギターの音が入らないというトラブルが発生するも、安田はものともせずに「アカペラで歌うわ！」とギターなしマイク一本で「喝采」（SUPER EIGHT）など伸びやかに歌い上げた。
この日、1番驚きの声があがったのは安田とともに総合プロデューサーを務める大倉忠義がまさかの登場。「友だち呼びます！」と安田から呼び込まれた大倉は恐縮しまくり…。実は「大倉も（出演者として）出ないと嫌だ」という安田のお願いによって急きょ参加となったそうで「ほんまにすいません」と申し訳さなげながら、ソロ曲「まもりたい」を安田の弾き語りで聞かせた。
終盤には再び出演者がステージの上に集結。「無責任ヒーロー」（SUPER EIGHT）、「ええじゃないか」（WEST.）、「夢のHollywood」（Travis Japan）、「Can do!Can go!」（V6）とB&ZAIはスタンドトロッコでお客さんの近くまで接近するなか、先輩たちはステージから会場をアオリまくり、一体感を高めた。
ラストには出演者がそろって今回のフェスの為に書き下ろされたテーマソング「The one day〜また明日〜」初披露。明るく爽快、頑張る人の背中を押すような応援歌ともえる楽曲は「今回の一発目となる公演を最高のものにして、今後いろんな事務所内アーティストの方に参加してもらえるフェスにしていきたい」という安田の想いからテーマソングが制作された。出演者全員で歌唱し、特別な一夜を明るく華やかに締めくくった。
▼各グループより代表者コメント
■安田章大(SUPER EIGHT)
僕らの事務所は、年齢もバラバラな大きな学校みたいだと思っていて、先輩や後輩、同期がいて、音楽を楽しみ音楽を通して輪が広がっていく、それが昔からこの事務所が持っている信念だと感じています。
B&ZAIは今回全員出演してくれていて、WEST.も Travis Japanも音楽が好きな人たちが集まってくれて、それぞれ一人一人のカラーで自由にパフォーマンスを楽しむことが The ONEの最大の魅力だと思います。
そして、それぞれのことを好きでいてくれているファンの皆さんが1つの場所に集まり、交わることがとても特別でピースフルな環境になればうれしいです。
それぞれが愛し愛され、共鳴しあえる場所にできたらいいなと思います。是非皆さん楽しんでいってください。
■重岡大毅（WEST.）
WEST.重岡大毅です！
関西の大先輩・安田くん主宰のイベントにWEST.から重岡、神山、濱田の3人で出演させていただくということで、とてもワクワクしています！
WEST.はこれまでフェスも沢山経験させてもらっていて、フェスはみんなで盛り上げるものということを色んな現場で学んできたので、今回それを体現したいと思います！いつもは7人のところ今回は 3人でステージに立つので、お互い普段とはちょっと違う顔を見られるんじゃないかと思って、そこも楽しみです。
イベントをーから作り上げるのはとても大変なことだと思うので、安田くんをはじめとする皆さんの並々ならぬ想いがあって今日を迎えられたと思います。
僕たちの仕事はステージ上で表現すること！しっかりその想いを引き継いでお客さんに届けたいと思います。
■宮近海斗（Travis Japan）
「The ONE 〜一音一生〜」
Travis Japan から宮近海斗、川島如恵留、松倉海斗3人出演させていただきます。
安田くんから、うちのこのファミリーで、音楽で集まって好きに楽しんでもらえる空間が作りたいという想いから形になったこの空間。共に3人で参加させていただきます！楽しむ準備は万端です。
自分たちのやりたいこと楽しいこと魅せたいものを詰め込みました。
会場で音楽でみんなで交われる機会、まずは一発目最高のものにしていろんな方へ届けられるフェスにするべくかましてきたいと思います。
よろしくお願いします。
■橋本涼（B&ZAI）
ジュニアのグループB&ZAI（バンザイ）の橋本涼です！！！
今回、SUPER EIGHT の安田さん、大倉さんからお話しをいただけけて、「The ONE〜一音一生〜」にメンバー全員で出演させていただきます。
B&ZAIメンバーは全員、音楽が好きで、楽器が好きで、Bandが武器のアイドルとして、日々8人で音楽を重ねています。
そんな僕たちが、事務所のカッコいい先輩方と一緒に音楽を重ねられることを、本当に嬉しく思っています。
昨年は初めてフェスに出演し、今年は初の全国ツアーを終えることができました。そして今は、武道館公演を控えています。そんな僕たちですが、今の環境に感謝の気持ちを忘れず、持てる力をすべて出し切って、会場の皆さんと一緒に音楽を楽しみたいです。
会場に来てくださる皆さんに、B&ZAIの音楽はもちろん、僕たちの平和な空気感やアイドルとしての魅力も含めて、すべてを愛していただけるよう全力で頑張ります！！！
事務所の名曲をカバーさせていただくほか、B&ZAIが大尊敬している SUPER EIGHTの安田くんと、Band形式でのコラボ曲もあります。
このような貴重な機会をいただけたことに感謝しながら、熱量たっぷりに、会場の皆さんへしっかりと届けたいと思っています。