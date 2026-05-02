『タツキ先生は甘すぎる！』第4話 “タツキ”町田啓太の秘められた過去が明らかに
町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演するドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第4話が2日の今夜放送される。
【写真】タツキ（町田啓太）の息子・蒼空（山岸想）『タツキ先生は甘すぎる！』第4話より
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じ、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本が務める。
■第4話あらすじ
暴れる寧々（本屋碧美）を前に何もできなかったタツキは、息子・蒼空（山岸想）との日々を思い出す。3年前、中学受験を決意した小学生の蒼空はその後苦労の末、見事入学を果たした。しかし中間試験の最中にカンニングをしてしまい、その事でクラスメートにからかわれてケンカをして以降、部屋に籠もるようになる。
困ったタツキは不登校専門のサポートサービスを頼り、言われた通り蒼空に厳しい態度で接してしまう…。
ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
【写真】タツキ（町田啓太）の息子・蒼空（山岸想）『タツキ先生は甘すぎる！』第4話より
本作は学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にしたヒューマンドラマ。主演の町田が子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じ、タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を松本が務める。
暴れる寧々（本屋碧美）を前に何もできなかったタツキは、息子・蒼空（山岸想）との日々を思い出す。3年前、中学受験を決意した小学生の蒼空はその後苦労の末、見事入学を果たした。しかし中間試験の最中にカンニングをしてしまい、その事でクラスメートにからかわれてケンカをして以降、部屋に籠もるようになる。
困ったタツキは不登校専門のサポートサービスを頼り、言われた通り蒼空に厳しい態度で接してしまう…。
ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。