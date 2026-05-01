【公式ファンブック ボンボンドロップシール パーフェクトBOOK】 4月28日発売 5月1日重版出来 価格：1,320円

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朝日新聞出版は、4月28日に発売したムック本「公式ファンブック ボンボンドロップシール パーフェクトBOOK」が主要書店で売上1位となったことを発表。また、発売前重版分が5月1日に出来上がったと伝えた。価格は1,320円。

本書はシールブームの中で人気を集める「ボンボンドロップシール」初の公式ファンブック。最新のシールを含む全ラインナップを網羅し、表紙にも掲載している「ちょこみんボンボン」をはじめ、未発売の「お文具さん」、「コジコジ」、「ノンタン」、「きかんしゃトーマス」、「ナルミヤキャラクターズ」、「パウ・パトロール」、「リラックマ」なども掲載。また、実寸大で楽しめるページや開発秘話など公式本ならではの情報も収録されている。

「公式ファンブック ボンボンドロップシール パーフェクトBOOK」内容

その1：圧巻のコンプリートカタログ

現在発行されているシリーズ（2026年4月末までの最新情報を含む約200種）をすべて掲載します。誌面で「鑑賞」できる、唯一のアーカイブ資料となります。

その2：「可愛さ」の裏側を公開

誰もが夢中になるデザインのこだわりや、独特の質感が生まれるまでの工程などを制作会社でもあるクーリアに徹底取材。ここでしか読めない秘話をご紹介します。

その3：B5変形判オールカラー＆実寸のシールが楽しめるページもたくさん！

シールのパッケージに近いサイズ感で、まるでシール帳をめくっているようなワクワク感を演出します。

その4：抽選で1000名様に「しずくちゃんミニ」のボンボンドロップシールが当たる！

公式ファンブックについている「応募券」をハガキに貼付し、必要事項とアンケート項目の回答を記載の上、ご応募ください。お送りいただいた方の中から抽選で1000名様に「ボンボンドロップシール」の「しずくちゃんミニ」4種(絵柄は選べません)から1枚をプレゼントします。

第1次締め切り 2026年5月31日(当日消印有効)

第2次締め切り 2026年6月30日(当日消印有効)

第3次締め切り 2026年7月31日(当日消印有効)