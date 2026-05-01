シンガーソングライターの上田桃夏（うえだももか）が4月30日に自身のYouTubeで緊急生配信番組を行い、新曲リリース、ライブツアー、レーベル発足など複数の重大発表を行った。

上田桃夏より重大発表があります。：

https://www.youtube.com/watch?v=5MLZH68t63k



SNSフォロワー総数は35万人を超え、デジタル領域で確かな支持を獲得している上田。本配信は、その拡大する影響力を背景に、音楽シーンにおける自身の立ち位置をさらに押し上げる動きとして注目を集めていた。

番組は上田本人が進行を務め、最近、共同でのYouTube配信をスタートさせたばかりの先輩アーティスト・心悠（みゆ）も交えて展開。オーイシマサヨシや野島樺乃、SKE48熊崎晴香などの親交の深いアーティストから祝福コメント映像が寄せられ、約1時間にわたり彼女の「現在地」と「これから」を提示する内容となった。

この日の発表の核となったのは、新曲「僕の彼女が宇宙人にさらわれまして」のリリースだ。2年前にライブで初披露されて以降、音源化を望む声が多く寄せられていた楽曲であり、発表の瞬間にはコメント欄に歓喜の声が溢れた。本作は、藤井フミヤやTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEなどのサポートを手がけてきた岸田勇気をプロデューサーに迎え、エンハンスド版として新たに生まれ変わっている。

配信内で1コーラスのみ披露された同曲は、インパクトのあるタイトルとは裏腹に、ありふれた失恋を描いた共感性の高い歌詞と、緻密に構築されたサウンドが印象的な1曲。これまでのイメージを塗り替える挑戦的な作品であることが、本人の言葉からも語られた。

さらに、自身のレーベルの発足も発表し、6月からは東名阪ツアーの開催も決定。大阪公演を皮切りにスタートし、ファイナルとなる東京公演はバンド編成でのスペシャルバージョンが予定されている。

数々のオーディションで霜降り明星の粗品や広瀬香美ら音楽識者を唸らせてきた上田。今回の配信は単なる発表の場ではなく、自身の音楽と本格的に向き合う意思を示すものだった。上田桃夏の「ここからの話」は、すでに始まっている。

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【情報】

◾️リリース

シングル「僕の彼女が宇宙人にさらわれまして」

2026年5月13日（水）デジタルリリース

◾️東名阪ライブツアー

上田桃夏 LIVE TOUR 2026「そうだ、そこからの話がね。」

◇2026年6月7日（日） アメリカ村 DROP

（大阪府大阪市中央区西心斎橋2-18-9 ITビルB1F）

◇2026年6月28日（日） 新栄シャングリラ

（愛知県名古屋市中区新栄2-1-9 雲竜フレックスビル東館B1F）

【チケット券種】

・VIPチケット 7400円（税込）

・通常チケット 4800円（税込）

・U-22チケット 3400円（税込）

上田桃夏 LIVE TOUR 2026 Final「そうだ、そこからの話がね。」

◇2026年7月4日（土） GRIT at shibuya

（東京都渋谷区道玄坂2-23-12 フォンティスビルB1F）

【チケット券種】

・VIPチケット 7900円（税込）

・通常チケット 5300円（税込）

・U-22チケット 3900円（税込）

★チケット発売情報

プレリクエスト先行（ローソンチケット）

4月30日（木）23:00〜5月6日（水）23:59

受付URLはこちら→ https://l-tike.com/uedamomoka/

【プロフィール】

上田桃夏（ウエダモモカ）

シンガーソングライター。

10歳から母の影響でフルートを始め、その後 本格的に歌手を志す。

コロナ禍に始めた配信アプリで、アコースティックギターを手に歌うと各SNSが一気にブレイク。年々進化するその歌声は、多くのオーディション番組において名だたるプロデューサー陣を唸らせる。地元愛から名古屋中心の活動を続けていたが、2026年からそのビジョンを全国に向ける。

これまでの経歴

◇テレビ・オーディション

2020年春『音楽チャンプ 歌うま決定戦 2 時間 SP』優勝

2020年12月「歌カツ!〜歌うま中高生応援プロジェクト〜」season1優勝

広瀬香美×Hulu『歌姫ファイトクラブ!!』でUtaHimeに選抜

◇リリース

2021年3月「私と、わたし」

2022年3月 「I respect you〜受験生へ〜」

2023年8月 「promise」（ 『ゾン 100〜ゾンビになるまでにしたい 100 のこと〜』劇中歌）

2025年7月 「D up！」（中日ドラゴンズ応援番組『ドラナビ』テーマソング）

(執筆者: gallagherbros)