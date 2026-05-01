元SKE48の山内鈴蘭が1日、自身のXを更新。結婚を報告した。【Xより】純白のベールをかぶって…左手に輝く指輪とともに結婚報告をした山内鈴蘭山内は直筆の文書で「応援してくださっている皆様へ」と題した画像を掲載。「私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いさせていただいている方と結婚する運びとなりました」と伝えた。「困難には寄り添い、楽しいときには共有し、言葉にすることの大切さを知りました。ま