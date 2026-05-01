「すごいね」「助かったよ」――その褒め言葉、部下には届いていますか。具体性のない賞賛は、承認どころか不信感を生みかねない。信頼を育てるのは、甘い言葉ではなく「ちゃんと見ている」と伝わる褒め方です。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超え、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』の著者である「にっしー社長」こと西原亮氏に教えてもらった、誰でも「しごでき」