妻の遺体を損壊したとして旭山動物園職員の男が逮捕された事件で、園内でスマートフォンが見つかり、男の妻のものの可能性があることが捜査関係者への取材で新たにわかりました。旭山動物園に勤務する鈴木達也容疑者・33歳は、3月31日ごろ、動物園に妻の鈴木由衣さん・33歳の遺体を運び込み、焼却するなどして損壊した疑いがもたれています。捜査関係者への取材で、動物園内でスマートフォンが見つかり、警察が由衣さ