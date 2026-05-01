佐賀県唐津市は5月1日付で、唐津市消防本部の職員14人に対する懲戒処分を行いました。14人のうち、減給の懲戒処分を受けたのは、唐津市消防本部に所属する20代1人、30代2人、40代6人、50代1人の合わせて10人です。市によりますと、10人は緊急消防援助隊として去年11月8日と9日に大分県内で行われた九州ブロックの合同訓練に参加しました。8日の訓練終了後、午後10時の消灯時間を過ぎても持参した酒を飲んで騒ぐなどして複数回、佐